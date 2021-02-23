ABD 4 Mart'ta yeni şiddet senaryosu'na hazırlanıyor

ABD Başkanlık seçimleri ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi geleceği hakkında yeni iddiaların gündeme gelmesi, başkent Washington’da yeni güvenlik endişelerine ve Kongre Binası Polisi’nin ABD Ulusal Muhafızları’ndan yardım istemesine yol açtı.

Washington yetkilileri, Ulusal Muhafızların Kongre Binası’ndaki konuşlanma sürelerini gelecek ayın ortasına kadar uzattı ve yeni bir şiddet senaryosuna hazırlık amacıyla yaklaşık 5 bin ek asker talebinde bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Demokrat Adam Smith, geçen hafta Çarşamba günü yaptığı açıklamada, aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon ve Trump destekçilerinin 4 Mart'ta Kongre binasını yeniden kuşatabileceği yönünde endişeler olduğunu belirtti. Ulusal Muhafızların mart ortasına kadar Washington'da konuşlanmış şekilde kalacağı haberini doğrulayan CNN kanalının Kongre Binası Polisi'nden bir yetkiliden aktardığı habere göre yetkili, bu güçlerden binanın yakınında konuşlanmalarının talep edildiğini belirtti.

Son günlerde sosyal medyada yayılan bazı teoriler ve söylentilere göre Donald Trump’ın 1933 öncesinde göreve başlama töreninin yapıldığı gün olan 4 Mart'ta ABD başkanlığına geri dönmesi bekleniyor. Basında çıkan haberlere göre QAnon tarafından desteklenen komplo teorileri grupları bu söylentileri yaydı. QAnon taraftarları Trump’ın 4 Mart'ta yeniden göreve geleceği yönündeki iddialarını, takipçileri ABD’nin veya herhangi bir federal otoritenin yasalarını tanımayı reddeden Egemen Vatandaşlar Hareketi’nin takipçilerinden hareketle öne sürdü. Herhangi bir örgütsel yapıya sahip olmayan bu hareketin takipçileri, son zamanlarda ABD ve Avustralya'da Kovid-19 salgını nedeniyle alınan kapanma kararlarını protesto etmek için güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

ABD’deki aşırılık yanlısı hareketler konusunda uzmanlar, QAnon inançlarının Egemen Vatandaşlar Hareketi’nin teorileriyle birleştirilmesinin yeni bir gelişme olduğunu söylüyor. Uzmanlar, daha fazla aşırılık yanlısı ideolojiler benimseyerek bu iki hareketin daha radikal hareketlere dönüşme eğilimine karşı uyardılar.

YouTube, Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri geçtiğimiz aylarda QAnon hareketinin hesaplarını kapatmış olsa da, sosyal paylaşım sitesi "Gab" geçen Kasım ayında kendi platformunda bu destekçileri memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Söz konusu iddialar, eski ABD Başkanı Trump’ın 28 Şubat’ta Florida'nın Orlando şehrinde yapılacak Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’ndaki (CPAC) konuşmasına hazırlandığı bir zamanda geldi. Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmasının ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıkacak. Amerikan Muhafazakar Birliği'nin geleneksel yıllık en büyük toplantısı olan konferansta, Senatör Mitch McConnell tarafından temsil edilen partinin geleneksel liderliğiyle derin farklılıklar çerçevesinde, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti ile muhafazakar hareketin geleceğini ele alması bekleniyor. Fransız haber ajansına (AFP) göre Trump, yardımcılarına göre mevcut Başkan Joe Biden'ın göç dosyasına yönelik "felaket" politikalarına da değinecek. Trump, ABD siyasetinde ve Cumhuriyetçiler arasında etkili bir güç olmaya devam ediyor. Quinnipac Üniversitesi'nde geçen hafta yapılan bir ankete göre, Cumhuriyetçilerin dörtte üçü Trump'ın partide önemli bir rol oynamasını istiyor.

Kaynak: Independent Türkçe