ABD bunu da gördü! Trump destekçileri kongreyi işgal etti

ABD Kongresi başkanlık seçimi sonucunu onaylamak için dün toplanırken, ülke tarihinde görülmemiş olaylar yaşandı. Washington DC’de, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020’deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileşeceği Kongre oturumu devam ederken ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenliyordu.



Oturumdan kısa süre önce Washington’da destekçilerine hitap eden Trump, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence’in “delege oylarını kabul etmeyip, Cumhuriyetçiler lehine yeniden tescil edilmesi” için geri göndermesi gerektiğini savundu. Trump’ın “Gerekeni yap, seçim sonuçlarına itiraz et” çağrıları üzerine yazılı bir açıklama yayımlayan Pence ise, “Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor” ifadesini kullandı. Pence, Seçiciler Kurulu oylarına itiraz etmek için kendisinin herhangi bir yetkisi olmadığının altını çizerek, “ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmamıştır” bilgisini paylaştı. Oturumun başlamasından birkaç dakika sonra seçimin kritik eyaletlerinden Arizona’nın delege oylarına Cumhuriyetçiler itiraz etti.









Silahlar çekildi



Kongre oturumu devam ederken Trump’a destek gösterisi düzenleyen ve Kongre’yi kuşatan protestocular, polis barikatını da aşarak Kongre binasına girmeyi başardı. Bunun üzerine göstericilere polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler ülkede sansasyon yarattı.



Olaylar üzerine Kongre’de oturum durduruldu, Senatörler koruma altına alındı. Başkan Yardımcısı Mike Pence’in sığınaktan tahliye edildiği bildirildi. Ulusal Muhafızlar Kongre binasına çağrılırken Washington’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kongre binasında polis ekipleri ile Trump destekçileri arasında yaşanan çatışmada bir kadının silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi. Çatışmalarda birçok polis ile göstericinin de yaralandığı ifade edildi. Öte yandan güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Kongre’yi basan Trump destekçileri binayı boşaltırken, bina dışında bazı göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. İlerleyen saatlerde Kongre binasına giren ABD askerinin olayları kontrol altına aldığı bildirildi. Binanın tamamen boşaltıldığı ifade edildi.

Ulusal muhafızlara müdahale emri

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Muhafızlara, Kongre binası önündeki olaylara müdahale etmeleri için talimat verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Başkan Donald Trump’ın talimatı üzerine Ulusal Muhafızlar diğer federal koruma birlikleri ile Kongre binasına gidiyorlar. Başkan Trump’ın şiddete karşı itidal çağrısını yineliyoruz” ifadelerini kullandı.









Fitili ateşledi

Kongre’nin basılması ve yaşanan çatışmaların fitilini, Trump destekçilerinin başkentte düzenledikleri gösteri ve Trump’ın burada yaptığı konuşma ateşledi. Trump, destekçilerine seslenerek, başkanlık seçimlerinde yenilgiyi kabul etmeyeceğini ve mücadeleyi bırakmayacağını söyledi. Kurşun geçirmez camın ardından konuşan Trump, “Demokratlar’ın seçimlerde usulsüzlük yaptığı” yönündeki iddialarını sürdürdü. Kendisinin bu seçimlerde oyunu artırdığını ve neredeyse 75 milyon kişinin kendisine oy verdiğini vurgulayan Trump, “Aranızda Joe Biden’ın 80 milyon oyu gerçekten aldığına inanan var mı? Bunlar bilgisayarda üretilen 80 milyon oy” diye konuştu. Kongre oturumunu yönetecek Mike Pence’in de seçim sonuçlarına itiraz etmesi gerektiğinin altını çizen Trump, “Pence, bizim için mücadele etmeli, bunu yapmazsa bugün ülkemiz için kötü bir gün olacak ve ben hayal kırıklığına uğrayacağım” ifadesini kullandı. Trump’ın bu konuşmasının ardından yaşananlar ise Amerikan tarihine geçti. Kongre içindeki bazı Cumhuriyetçiler dahi yaşananları bir darbe girişimi

olarak adlandırdı.









Biden: Yapılan bir kalkışmadır

ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Başkan Donald Trump’a bu olayın sorumluluğunu alarak, kaosu durdurmak için ortaya çıkma çağrısında bulundu. Amerikan demokrasisinin benzeri görülmemiş bir saldırı altında olduğunu kaydeden Biden, “Bu kaotik manzara gerçek Amerika’yı yansıtmıyor ve derhal sona ermeli. Bunu yapanlar kanunsuz aşırılıkçılar... Yapılan protesto değil bir kalkışmadır. Demokrasinin simgesi olan ülkemizin bu aşamaya gelmesi beni şoke etti” ifadelerini kullandı. Göstericilere çağrıda bulunan Biden, “Lütfen geri çekilin ve demokrasinin ileri gitmesine yol açın” dedi. Başkan Donald Trump da, dakikalar sonra bir video mesaj aracılığıyla destekçilerine çağrıda bulundu ve “Barışçıl bir şekilde evlerinize dönün ve bekleyin” dedi. Trump, “Bizden çalınmış bir seçim var ancak şimdi eve gitmek zorundasınız. Kimsenin incinmesini istemiyoruz. Eve gidin, sizi seviyoruz. Sizleri seviyoruz ve çok özelsiniz!”

ifadelerini kullandı.

Dünya endişeyle izledi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı: ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz.



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Washington’daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson: ABD’de iktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: ABD demokrasisine görülmemiş saldırı. Seçim sonucuna saygı gösterilmeli.