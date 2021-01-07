MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD bunu da gördü! Trump destekçileri kongreyi işgal etti
ABONE OL
07.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD bunu da gördü! Trump destekçileri kongreyi işgal etti

ABD’de başkanlık seçimlerini onayladığı sırada Kongre, Trump’ın destekçileri tarafından işgal edildi. Çıkan silahlı çatışmalarda bir gösterici öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ülkede yaşananlar darbe girişimi olarak yorumlandı

ABD bunu da gördü! Trump destekçileri kongreyi işgal etti

ABD Kongresi başkanlık seçimi sonucunu onaylamak için dün toplanırken, ülke tarihinde görülmemiş olaylar yaşandı. Washington DC’de, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020’deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileşeceği Kongre oturumu devam ederken ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenliyordu.

Oturumdan kısa süre önce Washington’da destekçilerine hitap eden Trump, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence’in “delege oylarını kabul etmeyip, Cumhuriyetçiler lehine yeniden tescil edilmesi” için geri göndermesi gerektiğini savundu. Trump’ın “Gerekeni yap, seçim sonuçlarına itiraz et” çağrıları üzerine yazılı bir açıklama yayımlayan Pence ise, “Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor” ifadesini kullandı. Pence, Seçiciler Kurulu oylarına itiraz etmek için kendisinin herhangi bir yetkisi olmadığının altını çizerek, “ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmamıştır” bilgisini paylaştı. Oturumun başlamasından birkaç dakika sonra seçimin kritik eyaletlerinden Arizona’nın delege oylarına Cumhuriyetçiler itiraz etti.

ABD bunu da gördü Trump destekçileri kongreyi işgal etti



Silahlar çekildi

Kongre oturumu devam ederken Trump’a destek gösterisi düzenleyen ve Kongre’yi kuşatan protestocular, polis barikatını da aşarak Kongre binasına girmeyi başardı. Bunun üzerine göstericilere polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler ülkede sansasyon yarattı.

Olaylar üzerine Kongre’de oturum durduruldu, Senatörler koruma altına alındı. Başkan Yardımcısı Mike Pence’in sığınaktan tahliye edildiği bildirildi. Ulusal Muhafızlar Kongre binasına çağrılırken Washington’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kongre binasında polis ekipleri ile Trump destekçileri arasında yaşanan çatışmada bir kadının silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi. Çatışmalarda birçok polis ile göstericinin de yaralandığı ifade edildi. Öte yandan güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kongre’yi basan Trump destekçileri binayı boşaltırken, bina dışında bazı göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. İlerleyen saatlerde Kongre binasına giren ABD askerinin olayları kontrol altına aldığı bildirildi. Binanın tamamen boşaltıldığı ifade edildi.

Ulusal muhafızlara müdahale emri

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Muhafızlara, Kongre binası önündeki olaylara müdahale etmeleri için talimat verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Başkan Donald Trump’ın talimatı üzerine Ulusal Muhafızlar diğer federal koruma birlikleri ile Kongre binasına gidiyorlar. Başkan Trump’ın şiddete karşı itidal çağrısını yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD bunu da gördü Trump destekçileri kongreyi işgal etti


Fitili ateşledi

Kongre’nin basılması ve yaşanan çatışmaların fitilini, Trump destekçilerinin başkentte düzenledikleri gösteri ve Trump’ın burada yaptığı konuşma ateşledi. Trump, destekçilerine seslenerek, başkanlık seçimlerinde yenilgiyi kabul etmeyeceğini ve mücadeleyi bırakmayacağını söyledi. Kurşun geçirmez camın ardından konuşan Trump, “Demokratlar’ın seçimlerde usulsüzlük yaptığı” yönündeki iddialarını sürdürdü. Kendisinin bu seçimlerde oyunu artırdığını ve neredeyse 75 milyon kişinin kendisine oy verdiğini vurgulayan Trump, “Aranızda Joe Biden’ın 80 milyon oyu gerçekten aldığına inanan var mı? Bunlar bilgisayarda üretilen 80 milyon oy” diye konuştu. Kongre oturumunu yönetecek Mike Pence’in de seçim sonuçlarına itiraz etmesi gerektiğinin altını çizen Trump, “Pence, bizim için mücadele etmeli, bunu yapmazsa bugün ülkemiz için kötü bir gün olacak ve ben hayal kırıklığına uğrayacağım” ifadesini kullandı. Trump’ın bu konuşmasının ardından yaşananlar ise Amerikan tarihine geçti. Kongre içindeki bazı Cumhuriyetçiler dahi yaşananları bir darbe girişimi
olarak adlandırdı.

ABD bunu da gördü Trump destekçileri kongreyi işgal etti


Biden: Yapılan bir kalkışmadır

ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Başkan Donald Trump’a bu olayın sorumluluğunu alarak, kaosu durdurmak için ortaya çıkma çağrısında bulundu. Amerikan demokrasisinin benzeri görülmemiş bir saldırı altında olduğunu kaydeden Biden, “Bu kaotik manzara gerçek Amerika’yı yansıtmıyor ve derhal sona ermeli. Bunu yapanlar kanunsuz aşırılıkçılar... Yapılan protesto değil bir kalkışmadır. Demokrasinin simgesi olan ülkemizin bu aşamaya gelmesi beni şoke etti” ifadelerini kullandı. Göstericilere çağrıda bulunan Biden, “Lütfen geri çekilin ve demokrasinin ileri gitmesine yol açın” dedi. Başkan Donald Trump da, dakikalar sonra bir video mesaj aracılığıyla destekçilerine çağrıda bulundu ve “Barışçıl bir şekilde evlerinize dönün ve bekleyin” dedi. Trump, “Bizden çalınmış bir seçim var ancak şimdi eve gitmek zorundasınız. Kimsenin incinmesini istemiyoruz. Eve gidin, sizi seviyoruz. Sizleri seviyoruz ve çok özelsiniz!”
ifadelerini kullandı.

Dünya endişeyle izledi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı: ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Washington’daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: ABD’de iktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip.
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: ABD demokrasisine görülmemiş saldırı. Seçim sonucuna saygı gösterilmeli.

Trump'tan flaş açıklama: Eve gitmelisinizABD'de çıkan olayların ardından Trump destekçilerine evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.Trump'ın açıklamaları şöyle:Lütfen eve gidin, sizi seviyoruz çok özelsiniz. Barışçıl bir şekilde evlerinize dönün.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖL sınav tarihleri nedir 2021, kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınavları ne zaman?

AÖL sınav tarihleri nedir 2021, kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınavları ne zaman?

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Yasaklar ne zaman kalkacak, bitti mi 2021? Sokağa çıkma yasağı var mı, devam edecek mi, hafta sonu ve hafta içi yasak saatleri neler?

Yasaklar ne zaman kalkacak, bitti mi 2021? Sokağa çıkma yasağı var mı, devam edecek mi, hafta sonu ve hafta içi yasak saatleri neler?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet