MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Vatikan'da Papa ile görüşemedi
ABONE OL
01.10.2020 - 18:45 | | AA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Vatikan'da Papa ile görüşemedi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Vatikan'da Papa ile görüşemedi

 

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni yaptığı yazılı açıklamada, konuk Bakan Pompeo'nun Kardinal Parolin ve Monsenyör Gallagher ile görüşmesinin 45 dakika sürdüğünü ve samimi şekilde geçtiğini belirtti.

Görüşmede, iki tarafın Çin ile ilişkiler konusunda tutumlarını karşılıklı saygı çerçevesinde birbirlerine aktardığı ve dünyadaki diğer kanlı çatışmaları da ele aldığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanları, daha önceki ziyaretlerinde Papa tarafından kabul edilirken, Pompeo’nun ziyaretinde bu kabul gerçekleşmedi.

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Parolin, dün bu durumu, "Papa, seçim kampanyasındaki siyasi figürlerle görüşmeyi kabul etmiyor." ifadeleriyle açıklamıştı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde ise Pompeo’nun kısa süre önce bir dergideki makalesinde, Vatikan ile Çin arasındaki yenilenmesi öngörülen anlaşmayı eleştirerek bu anlaşmanın yapılmaması için Vatikan'ı uyarmasının rahatsızlık yarattığı belirtilmişti.

MSB PKK'ya ait imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştıMilli Savunma Bakanlığı'ndan sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edildiği belirtilirken, Avaşin'de terör örgütü PKK'ya ait 2 koridorlu bir mağaranın tespit edildiği ve komandolar tarafından imha edildiği bildirild.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Sarıyer'de boşanmak üzere olduğu eşine dehşeti yaşatmıştı! Tutuklandı

Son dakika... Sarıyer'de boşanmak üzere olduğu eşine dehşeti yaşatmıştı! Tutuklandı

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

İETT otobüsünde darp edilen kadın konuştu! 'Çevredekiler sese koştu'

İETT otobüsünde darp edilen kadın konuştu! 'Çevredekiler sese koştu'

Sıradaki Haber