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21.08.2020 - 00:01 | | AA

ABD Senatosu'nda corona virüs alarmı

ABD'de Louisiana Senatörü Cumhuriyetçi Bill Cassidy, yeni tip corona virüse (covid-19) yakalandığını duyurdu.

ABD Senatosu'nda corona virüs alarmı

 

ABD Senatosunda Kovid-19'a yakalandığı açıklanan ikinci senatör Cassidy, yazılı bir açıklama yaparak, testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Doktorların tavsiyelerine tamamen uyacağını ve kendini iki hafta karantinaya aldığını ifade eden ABD'li senatör, durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Martta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul, "bu hastalığa yakalanan ilk senatör" olarak kayıtlara geçmişti.

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