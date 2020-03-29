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29.03.2020 - 13:16 | | AA

AB'den corona virüsü nedeniyle Suriye'de ateşkes çağrısı

Avrupa Birliği, yeni tip koronavirüs salgınının da göz önünde bulundurularak Suriye'de acil ateşkes çağrısı yaptı.

AB'den corona virüsü nedeniyle Suriye'de ateşkes çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İdlib'deki mevcut ateşkesin kırılgan olduğu değerlendirildi.

İdlib'deki ateşkesin korunması ve tüm ülkeye genişletilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, ülkede çatışmanın sona erdirilmesinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle de gerekli olduğu ifade edildi.

SURİYE REJİMİNDEN ÇOK SAYIDA TUTUKLUYU SERBEST BIRAKMASI TALEP EDİLDİ
Açıklamada, AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in ateşkes çağrısını desteklediği belirtilirken, aynı zamanda Suriye rejiminden çok sayıda tutukluyu serbest bırakması talep edildi.

Pedersen, "Bugün, Covid-19'u bastırmak için gayretli bir çaba sağlanabilmesi adına Suriye'nin tamamında tam ve acil ateşkes çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullanmış, Suriyelilerin Covid-19'a karşı savunmasız durumda olduğunu vurgulamıştı.

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