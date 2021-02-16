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16.02.2021 - 14:05 |

ABD'li blog yazarını palalarla öldüren katillere idam cezası

Bangladeş mahkemesi, kitap fuarından evine dönerken vahşi saldırıya uğrayan ABD vatandaşı blog yazarı Roy'un katillerini idama mahkum etti.

ABD'li blog yazarını palalarla öldüren katillere idam cezası

Bangladeş'te Terörle Mücadele Özel Mahkemesi, Bangladeş asıllı ABD vatandaşı blog yazarı Avijit Roy'u 2015'te palalarla saldırarak öldüren 5 kişiyi idam cezasına mahkum etti.

Kamu Savcısı Gulam Server Han yaptığı açıklamada, sanıkların, ülkede çok sayıda aktivist ve yazarın öldürülmesinden sorumlu olan, El Kaide terör örgütünden esinlenerek kurulan "Ensaralllah Bangla Takımı" adlı örgütün üyesi olduğunu belirtti.

Grubun lideri olduğu belirlenen firari eski Binbaşı Seyit Ziya'ül Hak ve bir grup örgüt üyesinin gıyaplarında idama mahkum edildiklerini aktaran Han, "Suç, kuşkuya yer vermeyecek şekilde kanıtlandı. Mahkeme olabilecek en yüksek cezayı verdi." dedi.

ABD vatandaşı Roy'un öldürülmesi

Avijit Roy, Şubat 2015'te eşiyle başkent Dakka'daki kitap fuarından evinde dönerken palalı bir grubun saldırısına uğramıştı.

Saldırı sonrası Roy olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Rafida Ahmed başından yaralanmış ve bir parmağını kaybetmişti.

Roy'un öldürülmesinin ardından onun kitaplarını yayımlayan yayınevi sahipleri Faysal Abidin Dipan ve Ahmed Raşid Tutul da Ekim 2015'te benzer saldırılara maruz kalmıştı.

Dipan evinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirirken, Tutul yaralanmıştı.

 

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