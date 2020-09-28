MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 467 bini aştı
ABONE OL
28.09.2020 - 09:01 | | AA

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 467 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 467 bini geçti.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 467 bini aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 365 artarak 1 milyon 467 bin 555 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 135 artışla 35 bin 215'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 398 ölümle Güney Afrika, 5 bin 883 ölümle Mısır, 2 bin 69 ölümle Fas'ta görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 670 bin 766'ya ulaştı, bu ülkeyi 117 bin 685 vakayla Fas ve 102 bin 840 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 213 bin 45 kişi iyileşti.

Azerbaycan'ın Ermeni güçlerine ait tankı havaya uçurduğu an kameradaErmenistan'ın Azerbaycan'a saldırması sonrası iki ülke arasında başlayan çatışmalarda Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lar etkili bir şekilde kullanılıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerine ait bir tankın vurulduğu anları yayınladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Van'da, uluslararası makale yayınlama yalanıyla milyonluk vurgun

Van'da, uluslararası makale yayınlama yalanıyla milyonluk vurgun

Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

Cephe hattında çatışmalar başladı

Cephe hattında çatışmalar başladı

Sahte psikiyatr çıldırttı! 8 ayda 250 kişi...

Sahte psikiyatr çıldırttı! 8 ayda 250 kişi...

Sıradaki Haber