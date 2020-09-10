Akademik araştırma Türk doktora emanet

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Kadın Uzmanlığını alan Doç. Dr. Pınar Bor, doktor olan eşi Vakur Bor’un kazandığı 6 aylık bursla Danimarka’ya gelmeleri sonucu hayatları ile kariyeri hızla değişti.



Kadın Doğum uzmanı Doç.Dr. Bor, ülkenin ikinci büyük kenti Aarhus Üniversitesi’ne bağlı Skejby Sygehus Hastanesi’nin tüp bebek ünitesinde bir araştırma projesine başlamasıyla birlikte, doktorasını burda yapması ve eşiyle birlikte 3 yıl daha kalmaları teklifini aldı. Doktorasını başarıyla tamamlayan Bor çiftine Danimarka’da sürekli kalmaları teklif edildi. Çift, Türkiye’nin, AB üyesi ülkesi olmaması nedeniyle, sürekli oturma izni alabilmeleri, doktorluk ve uzmanlıklarının denklenmesi için dışardan bazı sınavları geçmek zorunda kaldı. Doç.Dr. Pınar Bor, 2008 yılında Randers Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Bölümü başkanlığına getirilmesinin ardından, burda araştırma projelerini genişleterek yaptığı klinik çalışmalarındaki büyük başarılarıyla kısa bir süre önce tüm akademisyen birimlerini kapsayan Araştırma Bölümü Başkanlığı’na getirilmesi Türkler arasında büyük memnuniyet yarattı. Milliyet’e duygularını anlatan Doç.Dr. Bor, Türkiye’yi yurtdışında başarılı ve onurlu bir şekilde temsil etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.