MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Amazon alarm veriyor... Kayıp 12 yılın en yüksek düzeyinde!
ABONE OL
01.12.2020 - 09:21 |

Amazon alarm veriyor... Kayıp 12 yılın en yüksek düzeyinde!

Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarındaki kaybın, 2008'den bu yanaki en yüksek düzeylere çıktığı belirtildi.

Amazon alarm veriyor... Kayıp 12 yılın en yüksek düzeyinde!

Ülkenin uzay kurumu Inpe'nin verilerine göre Ağustos 2019 - Temmuz 2020 döneminde 11.088 kilometrekarelik orman alanı yok edildi. Bu, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,5'lik artış anlamına geliyor.

Dünyanın akciğerleri olarak bilinen Amazon yağmur ormanları aynı zamanda küresel ısınmanın hızını yavaşlatan, yaşamsal önemdeki bir karbon deposu.

Bilim insanları orman arazisi kaybının, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun iktidara geldiği Ocak 2019'dan bu yana hızlandığını söylüyor.

Brezilya lideri, dünyanın en büyük yağmur ormanlarında tarım ve madencilik faaliyetlerini teşvik ediyor.

Amazon aynı zamanda, üç milyon kadar farklı bitki ve hayvan türüyle, bir milyon yerli insana ev sahipliği yapıyor.

Bolsonaro'nun işbaşına gelmesinden bir yıl önce, 2018'de bölgedeki orman arazisi kaybı 7.536 kilometrekareydi.

Brezilya orman arazisi kaybını 2020'ye kadar 3900 kilometrekareye düşürme hedefi koymuştu.

Bolsonaro, yağmur ormanlarındaki tarım ve madencilik faaliyetlerini teşvik etmesinin yanı sıra, çevre yasalarını ihlal eden çiftçi ve kerestecileri gözaltına alıp, para cezası verme yetkisi olan fedaral kuruluşların bütçesini kesti.

Bolsonaro daha önce Inpe'nin ormansızlaşma verilerine karşı çıkmış, geçen yıl da kuruluşu Brezilya'nın şöhretini kirletmekle suçlamıştı.

Brezilyalı sivil toplum kuruluşu İklim Gözlemevi bu sayıların "Brezilya devletinin ve ormanlarımıza bakan ve Amazonlar'da suçla mücadele eden denetleyici kurumların kabiliyetleriin yok etmek için başarıyla yapılan girişimi yansıttığını" söyledi.

Ancak bazı yetkililer, artış oranının geçen yıldan daha az olmasının bir gelişme işareti olduğunu söyledi.

Başkan Yardumcısı Hamilton Mourao "Bunu kutlamıyoruz ama çabalarımızın meyve verdiğini gösteriyor" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe

    Azerbaycan ordusu işgalden kurtarılan Laçın'a bayrak dikti!Ermenistan'ın 1992'de işgal ettiği Laçın iline 28 yıl sonra giren Azerbaycan askerleri, kent merkezine bayrak dikti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin lira ceza

    Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin lira ceza

    Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

    Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

    Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

    Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

    ALES ertelendi mi, iptal mi oldu? ALES/2 sınavı ne zaman? 2020 ÖSYM açıklaması var mı?

    ALES ertelendi mi, iptal mi oldu? ALES/2 sınavı ne zaman? 2020 ÖSYM açıklaması var mı?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet