Anketlere göre Biden zafere çok daha yakın!

Bununla birlikte Biden, yüzde 49’luk oy yüzdesiyle, 2016 seçimlerinde Trump’a karşı yarışan Demokrat Hillary Clinton’ın o dönem anketlerinde elde ettiği puanlardan daha başarılı görünüyor. Nitekim Clinton, 2016 seçimleri öncesi yapılan hiçbir ankette yüzde 50’ye yaklaşamamıştı. Bu gelişme, “Demokratlar seçimi kazanmaya hiç olmadığından daha yakın” şeklinde yorumlanırken, “NBC News” ve “Wall Street Journal”in son anketine göre, Trump yüzde 42’lik bir oy oranına sahip görünüyor. Anketin, Trump’ın, kilit seçmen gruplarındaki oy oranını önemli derecede kaybettiğini ortaya koyduğu belirtiyor. Öte yandan Demokrat Parti’de Joe Biden’ın başkan adaylığının kesinleştiği belirtildi.