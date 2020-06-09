MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Anketlere göre Biden zafere çok daha yakın!
ABONE OL
09.06.2020 - 07:00 |

Anketlere göre Biden zafere çok daha yakın!

ABD’de Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump’ın rakibi olan Demokrat Parti adayı Joe Biden, yapılan son ankete göre 7 puan üstünlük sağlamış durumda.

Anketlere göre Biden zafere çok daha yakın!

Bununla birlikte Biden, yüzde 49’luk oy yüzdesiyle, 2016 seçimlerinde Trump’a karşı yarışan Demokrat Hillary Clinton’ın o dönem anketlerinde elde ettiği puanlardan daha başarılı görünüyor. Nitekim Clinton, 2016 seçimleri öncesi yapılan hiçbir ankette yüzde 50’ye yaklaşamamıştı. Bu gelişme, “Demokratlar seçimi kazanmaya hiç olmadığından daha yakın” şeklinde yorumlanırken, “NBC News” ve “Wall Street Journal”in son anketine göre, Trump yüzde 42’lik bir oy oranına sahip görünüyor. Anketin, Trump’ın, kilit seçmen gruplarındaki oy oranını önemli derecede kaybettiğini ortaya koyduğu belirtiyor. Öte yandan Demokrat Parti’de Joe Biden’ın başkan adaylığının kesinleştiği belirtildi.

Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu sokakta çökme meydana geldiBeşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta çökme meydana geldi. olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tuzla'da alacak verecek meselesi kanlı bitti

Tuzla'da alacak verecek meselesi kanlı bitti

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Birlikte yaşadığı kadın ve bebeğini darbettiği önü sürülen şüphelinin yakınları polise saldırdı

Birlikte yaşadığı kadın ve bebeğini darbettiği önü sürülen şüphelinin yakınları polise saldırdı

Sıradaki Haber