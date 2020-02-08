MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Antarktika'da rekor sıcaklık değeri
ABONE OL
08.02.2020 - 16:01 | | AA

Antarktika'da rekor sıcaklık değeri

Yaz mevsiminin yaşandığı Güney Yarım Küre'deki Antarktika'da, bugüne kadarki en yüksek sıcaklık değerinin ölçüldüğü bildirildi.

Antarktika'da rekor sıcaklık değeri

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden (DMÖ) yapılan açıklamada, Antarktika kıtasının kuzeybatısındaki Arjantin'e ait Esperanza Araştırma Üssü'nde hava sıcaklığının önceki gün 18,3 derece ölçüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bunun Antarktika'da bugüne dek görülen en yüksek sıcaklık değeri olduğu kaydedildi.

Antartika'da bundan önce en yüksek sıcaklık değeri, Mart 2015'te 17,5 derece ölçülmüştü.

KUTUP BÖLGELERİ HIZLA ISINIYOR

Bilim insanları, küresel ısınmanın, kutup bölgelerinin dünyanın geri kalanına göre daha hızlı ısınmasına yol açtığı konusunda uyarıyor.

DMÖ verilerine göre Esperanza üssünün bulunduğu, Güney Amerika kıtasının güney ucuna yakın Trinity Yarımadası'nda ortalama sıcaklık son 50 yılda 5,4 derece arttı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) geçen yıl aralıkta yayımladığı raporda, Kuzey Kutup Dairesinin (Arktik) dünyanın geri kalanından iki kat hızlı ısındığını ortaya koymuştu.

    Tayland'da asker AVM'de ateş açtıTaylandlı bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda kalabalığa ateş açarak çok sayıda insanı öldürdü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şaziye İvegin Üner kimdir, kaç yaşında? Şaziye İvegin Üner biyografisi

    Şaziye İvegin Üner kimdir, kaç yaşında? Şaziye İvegin Üner biyografisi

    Personeli en mutlu şirketler açıklandı

    Personeli en mutlu şirketler açıklandı

    Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

    Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

    Suriye sınırında insanlık dramı

    Suriye sınırında insanlık dramı

    Sıradaki Haber