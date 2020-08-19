Aşı milliyetçiliğine son vermeliyiz

Ülkelerin, Kovid-19 aşısı tedarikini sağlarken ulusal çıkarlarını öncelikli hale getirmesinin salgını daha da kötüleştireceğine dikkat çeken Ghebreyesus, Kovid-19 aşı ve diğer tedavilerinin stratejik ve küresel olarak paylaşılmasının aslında her ülkenin kendi çıkarına olduğunu vurguladı. “Herkes güvende olana kadar kimse güvende değil” diyen Ghebreyesus, “aşı milliyetçiliğinin” önlenmesi çağrısında bulundu. Ghebreyesus, DSÖ üyesi tüm ülkelere, çok uluslu COVAX aşı çalışmalarına katılım için mektup gönderdiğini ifade etti. Toplantıda söz alan DSÖ Baş Danışmanı Bruce Aylward ise bu yıl tüm dünyaya yaygın şekilde grip aşısı yaptırılması çağrısında bulundu. Aylward, Kovid-19 ile benzer belirtiler gösteren gribin önlenmesinin salgınla mücadeledeki önemine işaret etti.

Çin aşısı yolda

Çin’de devlete ait bir ilaç firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacağı bildirildi. SinoPharm şirketinin yöneticisi Liu Cingcın, Kovid-19 aşısının 140 dolardan daha düşük bir fiyata mal olacağını ve 28 gün arayla iki doz yapılacağını söyledi. Liu, büyük şehirlerde yaşayan işçi ve öğrencilere aşı uygulanması gerekeceğini ancak nüfus yoğunluğu bulunmayan kırsal kesimdekiler için böyle bir gerekliliğin bulunmadığını ifade etti.

Yerliler isyan etti

Brezilya’da Kayapo Mekragnitire kabilesi, koronavirüs hastalığına karşı korunmaları için daha fazla önlem alınmasını istedi. Par Eyaleti’ndeki ana yollardan birini trafiğe kapatan yerliler, kabilenin dört yaşlı liderinin ölümünden yetkilileri sorumlu tuttu. Salgından en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya’da va sayısı 3.4 milyona yaklaştı.

30’una virüs bulaştı

Rusya’nın St.Petersburg kentinde dünyaca ünlü Mariinsky Tiyatrosunu’nun bale topluluğu 30 üyesinin koronavirüse yakalanması nedeniyle performansları iptal etti. Dansçılardan 3’ünün hastaneye kaldırıldığı, geri kalanının ise evde tedavi olduğu belirtildi. Koronavirüse yakalanan kişilerle temas halinde olan 300 dansçı da evlerinde kendilerini karantinaya aldı.

‘Mutasyon olumlu sonuçlanmış olabilir’

Singapur Üniversitesi’nde danışmanlık da yapan Paul Tambyah, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’nın bazı bölgelerinde bulunan yeni koronavirüsün giderek yaygınlaşan mutasyonunun olumlu sonuçlanmış olabileceğini ifade etti. Tambyah verilerin bazı bölgelerde “D614G” adı verilen mutasyonun daha az insan öldürdüğünü gösterdiğini aktardı. Reuters’a konuşan Tambyah, “Belki de daha bulaşıcı ancak daha az ölümcül bir virüse sahip olmak iyi bir şey. Çoğu virüs mutasyona uğradıkça daha az olma eğilimindedir. Çünkü konaklayıcılara ihtiyaçları var” dedi.

Malezya’dan bilim insanı Noor Hisham ise, D614G’nin 10 kat daha bulaşıcı olduğunu tespit ettiğini ve şu anda geliştirilmekte olan aşıların bu mutasyona karşı etkili olmayabileceğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, bilim insanlarının şubat ayının başlarında virüs mutasyonunu keşfetmeye başladığını duyurmuş, mutasyonun daha şiddetli bir hastalığa yol açtığına dair bir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.