MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Beyrut'taki patlamadan 30 gün sonra mucize olay! Enkazda canlı olabilir
ABONE OL
03.09.2020 - 23:05 | | İHA

Beyrut'taki patlamadan 30 gün sonra mucize olay! Enkazda canlı olabilir

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamadan 30 gün sonra arama-kurtarma ekiplerine ait köpekler enkaz altında canlı bir kişinin olabileceğine dair sinyal verdi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta meydana gelen patlama sonrası Beyrut Limanı ve yakınındaki bölgeler harabeye dönmüştü. Patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500’den fazla kişi de yaralanmıştı.

Yurtdışından gelen birçok arama-kurtarma ekibi ise enkaz kaldırma ve kayıp kişileri aramaya devam ediyor. Beyrut Valisi Mervan Abbud yaptığı açıklamada, patlamadan 30 gün sonra Şili’den arama-kurtarma çalışmalarına destek için gelen ekibin Gemmayzeh bölgesinde enkaz altında canlı bir kişi tespit etmiş olabileceğini aktardı.

Beyruttaki patlamadan 30 gün sonra mucize olay Enkazda canlı olabilir



Abbud, Şili ekibinin yanında eğitimli köpeklerin ve gelişmiş cihazların olduğunu ifade ederken, köpeklerin enkaz altından koku alarak, sinyal verdiğini açıkladı. Sinyal üzerine Şili ekibinin tarama cihazları ile enkazı taradığını dile getiren Abbud, enkaz altında 1 kişinin canlı olabileceği sonucuna varıldığını duyurdu. Vali Abbud, enkaz bölgesinde ekiplerin çok hassas şekilde kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

    Bakan Pakdemirli, Denizli'deki orman yangınında incelemelerde bulunduTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çardak ilçesindeki orman yangınıyla ilgili "Şu ana kadar helikopterden gördüğümüz kadarıyla göz kararı söyleyebileceğimiz bir 25 hektar civarında bir alan etkilenmiş gözüküyor." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    En güzel yepyeni Cuma mesajları ve sözleri 2020 - Resimli, dualı, hadisli, uzun, kısa Cuma mesajı

    En güzel yepyeni Cuma mesajları ve sözleri 2020 - Resimli, dualı, hadisli, uzun, kısa Cuma mesajı

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    Ardahan'da bir köye corona virüs karantinası

    Ardahan'da bir köye corona virüs karantinası

    Sıradaki Haber