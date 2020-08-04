Birleşik Krallık, koronavirüs aşısı için Hintli ilaç şirketiyle anlaştı

Birleşik Krallık'ta Boris Johnson hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları kapsamında Hindistan merkezli Wockhardt ilaç firmasıyla anlaşma imzaladığını duyurdu.

Reuters haber ajansına göre, firmanın gelecek ay itibarıyla çalışmalara başlayabileceğini umut ettiğini dile getiren hükümet, Wockhardt'ın 'aşının doldurulması ve kullanıma hazır hale getirilmesi' aşamasını üstleneceğini belirtti.

"İNSANLARI KORUMAK İÇİN AŞILARIN TEMİNİNİ SAĞLADIK"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Birleşik Krallık İş Bakanı Alok Sharma, "Bugün, birden çok Kovid-19 aşı adayından milyonlarca doz üretmek için ekstra bir kapasite sağladık. Böylece Birleşik Krallık'ta insanları yüksek sayılarla ve hızlı bir şekilde korumak için gerekli aşıların teminini garantiledik" diye konuştu

Anlaşmanın açıklanmasından sonra firmanın Mumbai borsasındaki hisseleri yüzde 10 yükseldi.

Boris Johnson hükümeti daha önce Fansız ilaç şiketi Sanofi’den 60 milyon doz, Alman ilaç şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen potansiyel koronavirüs aşısından 30 milyon adet tedarik edilmesi için sipariş vermişti.

Kaynak: Independent Türkçe