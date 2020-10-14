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14.10.2020 - 13:31 | | AA

Çeyrek asırda yarısı kayboldu

Avustralya'nın Büyük Bariyer Resifi'nin iklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklığının artması nedeniyle 1995'ten bu yana mercanlarının en az yarısını kaybettiği bildirildi.

Çeyrek asırda yarısı kayboldu

Queensland'de ARC Mercan Resifleri Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezinde görevli bilim insanlarının yürüttüğü araştırmanın bulguları, "Proceedings of the Royal Society B" dergisinde yayımlandı.

Araştırma çerçevesinde, 1995-2017'de Büyük Bariyer Resifi'ndeki mercan kolonilerinin boyutu ve ne kadar sağlıklı oldukları değerlendirildi.

Resif'te 1995'ten itibaren tüm mercan türlerinin ve boyutlarının yüzde 50'den fazla azaldığı, en büyük kaybın, dal mercanları ve masa şeklindeki mercanlarda gözlendiği belirtildi.

Mercan sayısında en büyük düşüşün 2016 ve 2017'deki ağarma olayları sırasında yaşandığı vurgulandı.

Okyanus suyunun çok ısınmasıyla meydana gelen ağarma, mercanların stres altında olduğuna işaret ederken, önlem alınmaması halinde mercanların ölümüyle sonuçlanıyor.

Mercanların normale dönmesi onlarca yıl alabiliyor.

Bilim insanları, kaybedecek zaman olmadığına ve sera etkisi yaratan gazların emisyonunun bir an önce azaltılması gerektiğine dikkati çekti.

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