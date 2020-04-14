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14.04.2020 - 22:52 |

Coronadan sonra menenjit salgını: Hava yoluyla bulaşıyor: Gana'da 37 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Upper West bölgesinde 37 kişi menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Coronadan sonra menenjit salgını: Hava yoluyla bulaşıyor: Gana'da 37 kişi hayatını kaybetti

Upper West Bölge Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Osei Kuffuor Afreh, basına yaptığı açıklamada, bölgede 247 menenjit vakası görüldüğünü ve 37 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlerin hastaneye geç geldiklerini ifade eden Afreh, salgının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

Afreh, bölge sakinlerine boyun ve baş ağrısı hissettiklerinde hemen hastaneye başvurmaları uyarısında bulundu.

Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

 

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