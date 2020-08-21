Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdesini İran basını böyle gördü

İran'ın Tasnim Haber Ajansı, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz kaynağını Karadeniz'de buldu" başlığıyla verdiği haberde, "Bu keşif Türkiye'yi yeni bir döneme götürecek" ifadelerine yer verdi.





"DEVASA KEŞİF"

İran merkezli Hemşehri Gazetesi konuya ilişkin, "Türkiye'de devasa gaz rezervinin keşfi, Türk halkı için bu dönemin en önemli haberi olabilir" ifadelerini kullandı.



