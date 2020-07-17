DAEŞ gelini Begüm’e izin

İngiliz mahkemesi, Begüm’un kaldığı kamptan kendini savunamadığı için adil yargılanmadığını ifade ederek vatandaşlığını geri kazanması için hukuki mücadele vermesinin önünü açtı. 2015’te DAEŞ’e katılmak amacıyla Londra’dan İstanbul’a, oradan da Suriye’ye giden Begüm, Şubat 2019’da bir sığınmacı kampında bulunmuş, sonrasında İngiliz vatandaşlığı iptal edilmişti. DAEŞ’e katılan ve şu anda terör örgütü YPG’nin elinde olduğu tahmin edilen Hollandalı eşinden bir oğlu bulunan 19 yaşındaki Begüm, örgüte katıldığı için pişman olmadığını ancak oğluyla İngiltere’ye dönmek istediğini söylemişti. Daha sonra oğlu ölen Begüm, İngiliz vatandaşlığının iptal edilmesi kararını temyize taşımıştı.