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17.07.2020 - 07:00 |

DAEŞ gelini Begüm’e izin

Terör örgütü DAEŞ’in gelini olarak tanınan Shamima Begüm’ün, kaybettiği İngiliz vatandaşlığını geri almak için hukuki mücadelesini verebilmesi amacıyla İngiltere’ye dönmesine izin verildi.

DAEŞ gelini Begüm’e izin

İngiliz mahkemesi, Begüm’un kaldığı kamptan kendini savunamadığı için adil yargılanmadığını ifade ederek vatandaşlığını geri kazanması için hukuki mücadele vermesinin önünü açtı. 2015’te DAEŞ’e katılmak amacıyla Londra’dan İstanbul’a, oradan da Suriye’ye giden Begüm, Şubat 2019’da bir sığınmacı kampında bulunmuş, sonrasında İngiliz vatandaşlığı iptal edilmişti. DAEŞ’e katılan ve şu anda terör örgütü YPG’nin elinde olduğu tahmin edilen Hollandalı eşinden bir oğlu bulunan 19 yaşındaki Begüm, örgüte katıldığı için pişman olmadığını ancak oğluyla İngiltere’ye dönmek istediğini söylemişti. Daha sonra oğlu ölen Begüm, İngiliz vatandaşlığının iptal edilmesi kararını temyize taşımıştı.

25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandıAdana'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü, 25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı. Araç sürücüsü Arda K.'nın (19), ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı belirlendi.
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