MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri DSÖ, AstraZeneca aşısının acil kullanımına onay verdi
ABONE OL
16.02.2021 - 11:27 | | AA

DSÖ, AstraZeneca aşısının acil kullanımına onay verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay verildiğini açıkladı.

DSÖ, AstraZeneca aşısının acil kullanımına onay verdi

 

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, "Artık aşıların hızlı dağıtımı için gereken tüm parçalara sahibiz ama yine de üretimi büyütmemiz gerekiyor." dedi.

AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verildiğini kaydeden Ghebreyesus, aşıların Güney Kore’deki AstraZeneca-SKBio ve Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretildiğini belirtti.

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao, bugüne kadar aşılara erişimi olmayan ülkelerin nihayet sağlık çalışanlarını ve risk altındaki nüfusu aşılamaya başlayabileceğini ifade etti.

AstraZeneca aşısı, aralarında İngiltere, Hindistan, Arjantin ve Meksika'nın da bulunduğu 50'den fazla ülkede onaylanmıştı.

Gaziantep'te boyamak için 10 metrelik su deposuna giren çiftin 15 saatlik kabusu!Olay Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana geldi. Cihan ve Safiye Y. çifti boyamak için 10 metrelik su deposuna girdi. Mahsur kalan çift 15 saat sonra kurtarıldı. İşte haberin ayrıntıları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Türkiye-ABD görüşmesinin perde arkası! Fotoğraflar ve deliller gösterildi

Son dakika... Türkiye-ABD görüşmesinin perde arkası! Fotoğraflar ve deliller gösterildi

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

Zıpkınla yakaladı: 65 kilo, 185 santimetre

Zıpkınla yakaladı: 65 kilo, 185 santimetre

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet