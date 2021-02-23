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23.02.2021 - 23:50 | | AA

El Chapo'nun uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alınan eşi cezaevinde kalacak

ABD'de federal mahkeme, Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alınan eşinin cezaevinde kalmasına hükmetti.

El Chapo'nun uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alınan eşi cezaevinde kalacak

 

Guzman'ın 31 yaşındaki eşi Emma Coronel Aispuro, Dulles Uluslararası Havalimanında pazartesi günü yakalanmasının ardından bugün video konferansla hakim karşısına çıktı. 

Yapılan çevrimiçi duruşma sonucunda hakim, Aispuro'nun cezaevinde kalmasına yetecek kadar delil olduğuna hükmederek sanığı cezaevine gönderdi. 

Guzman'ın eşinin tutuklu yargılanmasına devam edileceği kaydedilirken, savcılık Aispuro'nun "Sinaloa" karteli içinde etkili bir pozisyonda olduğunu ve kocasının uyuşturucu kaçakçılığı işlerine birçok bakımdan yardım ettiğini savundu. 

ABD Adalet Bakanlığı, El Chapo (cüce) lakaplı Guzman'ın 31 yaşındaki eşini uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı gerekçesiyle pazartesi günü Virginia eyaletinde tutuklandığını açıklamıştı. 

Aispuro'nun ABD'ye eroin, kokain ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddeleri getirmekle suçlandığı kaydedilmişti. 

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti. 

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan El Chapo, 17 Temmuz 2019'da ABD'nin New York eyaletinde görülen duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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