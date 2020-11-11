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11.11.2020 - 16:13 | | AA

Ermenistan sarsılıyor, Paşinyan'ın istifası isteniyor

Ermenistan’da muhalifler partiler, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da çatışmaları sona erdiren anlaşmayı imzalaması nedeniyle hükümetin istifası için protesto başlattı.

Ermenistan sarsılıyor, Paşinyan'ın istifası isteniyor

Protestocular, Ermenistan’ın başkenti Erivan'daki Özgürlük Meydanı'nda toplandı.

Başbakan Nikol Paşinyan’ın Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesine karşı çıkan protestocular, hükümetin istifa etmesini istedi.

Göstericiler, "Paşinyan hain" ve "Paşinyan gitsin" şeklinde sloganlar attı.

Protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Bazı protestocuların polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında muhalif "Müreffeh Ermenistan" Partisi Başkanı Gagik Tsarukyan ve diğer muhalif partilerin temsilcileri de bulunuyor.

Ayrıca, eski Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan'ın da Ulusal Güvenlik Servisine çağrıldığı ifade edildi.

Muhalifler, Ulusal Kurtuluş Komitesi oluşturdu

Hükümete muhalif "Daşnaktsutyun" Yüksek Konsey Temsilcisi İşhan Sagatelyan, gösterilerde yaptığı konuşmada, Ulusal Kurtuluş Komitesini oluşturduklarını duyurdu.

Bunun Parlamentoda yer alan bazı siyasi partiler tarafından desteklendiği de belirtildi.

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