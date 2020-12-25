FBI belgeleri sızdı, planı deşifre oldu!

Belgelerdeki beyannamede yer alan iddialara göre 2019'da Ohio eyaletinden o dönemde 17 yaşındaki bir genç, en az bir düzine kişinin bulunduğu mesaj grubunda, para biriktirerek bir çiftlik satın almayı ve burada askeri eğitimlerle kendilerini geliştirmeyi teklif etti.

Kimliği açıklanmayan kişi, bir sonraki ABD seçimlerinin yapılacağı 2024'e kadar grubun "aktif hale" gelmesini planladığını söyledi.

Ayrıca genç, "Donald Trump'ın 2020 ABD seçimlerini kaybetmesi durumunda operasyonun zaman çizelgesinin hızlanacağını" da belirtti.

Grupta paylaşılan mesajlarda, ülkenin güneydoğusundaki santrallere silahlı saldırı düzenleyip geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaratma planları yer alıyor.

Operasyona "Işıklar Sönsün" adını veren Ohiolu genç, saldırıların 2021 yazında yapılmasını planladığını ifade etti.

Bir ihbarcı, FBI'la paylaştığı bilgilerde sözkonusu kişinin "kesinlikle aktivizme olduğu kadar şiddete başvurmaya da kararlı olduğunu" söyledi.

Yeminli beyannamede üç kişi ismiyle yer alırken başka kişilerin de grupla ya da gruptaki birkaç kişiyle iletişimde olduğu belirtildi. Suçlamalar henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı için sözkonusu kişilerin kimlikleri şimdilik gizli tutuluyor.

Üç kişiden hiçbiri yorum isteğine geri dönüş yapmadı.

Yeminli beyannamede, kişiler hakkında soruşturma yürütüldüğü ve hepsinin beyaz üstünlükçü ideolojiyle ilişki oldukları öne sürüldü.

Belgede ayrıca Ohiolu gencin ülkenin farklı bölgelerinde Nazi militan hücreleri oluşturma planlarından bahsettiği de kaydedildi.

Kaynak: Independent Türkçe