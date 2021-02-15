Hindistan'da, iklim aktivistinin gözaltına alınması protesto edildi

Bengaluru ve Mumbai kentlerinde bir araya gelen gruplar, 22 yaşındaki iklim aktivisti Disha Ravi'nin serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Göstericiler, Ravi'nin İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in, yeni tarım yasasına karşı çıkan çiftçileri desteklemek amacıyla hazırladığı belgenin "formüle edilmesinde ve yayılmasında" kilit rol oynamaktan gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Genç aktivistin serbest bırakılması talep edildi.

Polis, Ravi'nin çiftçi protestoları hakkında yanlış bilgiler yaydığını, "Hindistan'ın imajını zedelediğini" ve söz konusu metni Thunberg ile paylaştığını açıkladı.

Ayrıca söz konusu metni hazırlamak ve yaymakla suçlanan diğer aktivistler Nikita Jacob ve Shantanu Muluk hakkında da gözaltı kararı alındı.

Hindistan'da bazı muhalif politikacılarla çok sayıda aktivist, gazeteci ve politikacı sosyal medya hesaplarından Ravi'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

Thunberg'in başlattığı iklim kampanya grubu "Fridays for Future" ekibinin Hindistan'daki liderlerinden biri olan Ravi, 13 Şubat'ta Bengaluru kentinde gözaltına alınmıştı.

Ülkede son haftalarda çiftçi protestolarıyla ilgisi olduğu iddialarıyla çok sayıda aktivist ve gazeteci de gözaltına alınmıştı.

YENİ TARIM YASALARI VE ÇİFTÇİ PROTESTOLARI

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

11 TUR MÜZAKERE SONUÇSUZ KALDI

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedilmişti.