03.03.2020 - 13:48 | | İHA - AA
İdlib’de rejim saldırısı: 12 ölü, 13 yaralı
Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti.
Esad rejimi İdlib’deki sivil yerleşimlere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, rejimin bugün İdlib’in merkezinde füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Füze saldırısı sonucu büyük bir patlama meydana geldiği, 3’ü çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.