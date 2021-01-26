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26.01.2021 - 14:51 | | AA

İsrail ve Sudan anlaştı, büyükelçilikler açılacak

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen'in Sudan ziyaretinde, iki ülke büyükelçiliklerinin "en kısa sürede açılması" konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

İsrail ve Sudan anlaştı, büyükelçilikler açılacak

İsminin açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi, AA muhabirine, İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen'in Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El Burhan ve Savunma Bakanı Yasin İbrahim ile ilişkileri canlandırmak ve karşılıklı büyükelçilik açılması konularını görüşmek üzere dün Hartum’a geldiğini söyledi.

Yetkili, Cohen’in Sudanlı muhataplarıyla yaptığı görüşmelerin çeşitli alanlarda ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek “Burhan ve Cohen iki ülke büyükelçiliklerinin karşılıklı olarak en kısa sürede açılması konusunda anlaştı.” ifadesini kullandı.

İsrail basınındaki haberlere göre, iki ülke arasında 6 Ocak'ta varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından İsrail'den Sudan'a ilk kez bakan düzeyinde yapılan ziyarette Cohen ve Yasin güvenlik alanında bir mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptının içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de Sudan'ın İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

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