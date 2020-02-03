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03.02.2020 - 23:31 | | AA

Jared Kushner, BMGK'de sözde Orta Doğu barış planını anlatacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, 6 Şubat'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) Trump yönetiminin sözde Orta Doğu barış planı hakkında bilgilendirecek.

Jared Kushner, BMGK'de sözde Orta Doğu barış planını anlatacak

 

BMGK'nın şubat ayı dönem başkanlığını devralan Belçika'nın BM Daimi Temsilcisi Marc Pecsteen, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Pecsteen, Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner'in, 6 Şubat'ta Trump yönetiminin sözde Orta Doğu barış planına ilişkin bilgilendirme yapacağını söyledi.

Pecsteen, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da 11 Şubat'ta BMGK'ya hitap edeceğini dile getirdi.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Manur, geçen hafta Abbas'ın BMGK'de plana karşı çıkacağını ve konseye bir tasarı sunmayı planladıklarını söylemişti.

Sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Trump'ın sözde barış planını reddederek, Kudüs'ün ''satılık'' olmadığını belirtmiş ve "Kudüs'süz Filistin Devleti kabul edilemez." demişti.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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