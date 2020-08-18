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18.08.2020 - 07:00 |

Juan Carlos’un BAE’de olduğu kesinleşti

İspanya Kraliyet Sarayı, hakkındaki yolsuzluk iddialarından dolayı ülkeden ayrılma kararı alan eski Kral Juan Carlos’un 3 Ağustos’tan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) olduğunu açıkladı. Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, Juan Carlos’un 3 Ağustos’ta BAE’ye gittiğini ve halen bu ülkede bulunduğunu Kral 6. Felipe’ye ilettiği kaydedildi.

Juan Carlos’un BAE’de olduğu kesinleşti

İspanyol konsorsiyumu tarafından 2012’de kazanılan Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden komisyon almakla suçlanan, İspanyol ve İsviçre mahkemelerince hakkında açılmış bir soruşturma olan Carlos’un devlet bütçesinden aldığı maaş, yolsuzluk iddialarının ardından kesilmişti. Carlos’un, yolsuzluk iddialarının basında çok fazla yer almasından ve Kraliyet imajının zarar görmesinden dolayı 3 Ağustos’ta ülkeden ayrılma kararı aldığı duyurulmuştu.

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