Juan Carlos’un BAE’de olduğu kesinleşti

İspanyol konsorsiyumu tarafından 2012’de kazanılan Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden komisyon almakla suçlanan, İspanyol ve İsviçre mahkemelerince hakkında açılmış bir soruşturma olan Carlos’un devlet bütçesinden aldığı maaş, yolsuzluk iddialarının ardından kesilmişti. Carlos’un, yolsuzluk iddialarının basında çok fazla yer almasından ve Kraliyet imajının zarar görmesinden dolayı 3 Ağustos’ta ülkeden ayrılma kararı aldığı duyurulmuştu.