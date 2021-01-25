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25.01.2021 - 12:50 | | AA

Kadın milletvekiline cinsel tacizde bulunan parti lideri görevden alındı

Güney Kore'de Adalet Partisi lideri Kim Jong-cheol'un, partisinden bir kadın milletvekiline cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle görevden alındığı bildirildi.

Kadın milletvekiline cinsel tacizde bulunan parti lideri görevden alındı

Yonhap'ın haberine göre, Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bae Bok-joo, düzenlediği basın toplantısında kendisine Genel Başkan Kim'in 15 Ocak'ta milletvekili Jang Hye-young'a cinsel tacizde bulunduğunun bildirildiğini açıkladı. Bae, yürütülen soruşturmasının ardından taciz olayını itiraf eden Kim'in görevine parti disiplin kurulu tarafından son verildiğini duyurdu.

Mağdur milletvekili Jang, ise yaptığı açıklamada, "Cinsel şiddetin ortadan kaldırılması için birlikte çalıştığım kendi partimizin başkanı tarafından insanlık haysiyetimin aşağılanması büyük bir şok ve acı verici oldu." ifadesini kullandı.

Görevden el çektirilen Kim de iddiaları doğrulayarak "Mağdurla bedensel temas kurarak, istemediği veya kabul etmediği bariz bir cinsel taciz eylemi yaptım." dedi.

Kim, partiye kendisini en ağır şekilde cezalandırması çağrısında bulunarak "Mağdurdan ve Adalet Partisini destekleyen herkesten tekrar özür dilerim. Kaba cinsel dürtülerimi değiştirmek için çok çalışacağım." diye konuştu.

Cinsiyet eşitliğini savunan sol görüşlü Adalet Partisinin mecliste 6 milletvekili bulunuyor.

 

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