Karantinalar küresel ısınmayı durdurmadı

Salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları, başta Hindistan ve Çin olmak üzere bazı bölgelerde hava kirliliklerinin azalmasına neden olmuştu. Ancak buna rağmen sera gazı salınımının azalmadığına dikkat çekiliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas, yaptığı açıklamada, uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasaklarının küresel ısınmanın önlenmesi adına bir çözüm getirmediğini söyledi. Taalas, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı değerlendirmede, her ne kadar sera gazı salınımı belirli bir oranda düşse de bunun küresel ısınmayı engellemek için yeterli olmadığını söyledi.

Taalas, “Bu yıl karantinalar nedeniyle emisyonların yüzde 4 ila 7 oranında düştüğünü gözlemledik, ancak bu büyük resmi değiştirmeyecek. Çünkü karbondioksit salınımı çok ama çok yüksek” dedi.

Karbondioksit atmosferde ve okyanuslarda yüz yıllarca kalabiliyor. Dünya Meteoroloji Örgütü Atmosfer ve Çevre Araştırmaları Birimi Başkanı Oksana Tarasova da mevcut durumda atmosfere yayılan sera gazı oranının kaygı verici olduğunu söyledi.

Tarasova, “İklimlerde bu tarz büyük değişimler 100 ila 200 yıllık sürelerde gerçekleşir, oysa biz bu değişimi, emisyonlar nedeniyle sadece 40 yılda yaşadık” dedi.

Paris İklim Anlaşması küresel ısınmanın 2050 yılına kadar 1,5 derece artmasını hedefliyordu. Ancak Taalas’ın açıklamasına göre bu seviyeye çok daha kısa bir sürede ulaşılacak. Bu arada Çin, Avrupa Birliği ve Güney Kore, 2060 yılına kadar karbon üretimlerini kısıtlayacakları taahhüdünde bulundu.

Çin, Avrupa Birliği ve Güney Kore, bu emisyonların küresel toplamının yüzde 50’sinden sorumlu olan ülkeler. Birleşmiş Milletler, Joe Biden'ın ABD'de başkanlığı devralmasından sonra Amerika’nın da taahhütlerini yerine getirmesini umuyor.

Kaynak: Amerika'nın Sesi