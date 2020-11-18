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18.11.2020 - 11:19 |

Kasıra vurdu, bahçeye deniz ineği girdi!

Tropikal fırtına Eta’nın vurduğu Florida’da şehir hayatında görülmesi alışıldık olmayan canlılara rastlandı. Fırtına nedeniyle yükselen suyun üstünde jet ski kullanan kişiler de görülmüştü.

Kasıra vurdu, bahçeye deniz ineği girdi!

Bu hafta devasa bir deniz memelisi ABD’nin Florida eyaletinin Naples kentinde gezinirken kameralara yakalandı.

Sosyal medyada gündeme gelen video Flagler Sahili’nde sular altında kalan bir bahçede gezinen deniz ineğini gösteriyor.

Page Six'in haberine göre Matt Hathaway yaklaşık 3 metre uzunluğundaki deniz memelisini gördüğünde şaşkına uğradı ve büyük canlının çektiği görüntülerini Facebook hesabından paylaştı.

Yetişkin deniz ineklerinin uzunluğu 4 metreye ve ağırlıklarıysa 1500 kg kadar ulaşabilir.

Hathaway paylaşımında, "Gelgit o kadar yüksek ki bizim bahçemizde çimenlerin üstünde gezinen bir deniz ineği var" ifadelerini kullandı.

Hathaway daha sonra yaptığı bir paylaşımda, "Burada videoya neyi çekeceğinizi asla bilemezsiniz" diye belirtti.

Can kayıplarına ve ciddi maddi hasara yol açan Eta fırtınasının suyun seviyesini artırması nedeniyle bazı kişilerin jet skiye bindiği de görülmüştü.

Kaynak: Independent Türkçe

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