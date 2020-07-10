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10.07.2020 - 18:43 | | DHA

KKTC Başbakanı Tatar'dan Ayasofya açıklaması: Tarihi bir an, kararı selamlıyoruz

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etme kararını Demirören Haber Ajansına ( DHA)değerlendirdi. Tatar, karara ilişkin açıklamasında, Kararı selamlıyoruz ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Tatar'dan Ayasofya açıklaması: Tarihi bir an, kararı selamlıyoruz

1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya'nın cami olmasının önünü açan Danıştay kararı dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, kararı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Tatar, Türkiyemizin aldığı karar herkes saygılı olmak zorundadır dedi. 

"ALLAH AYASOFYA'DA YAPILAN İBADETLERİ KABUL ETSİN"

Ayasofyanın çok önemli bir değer olduğuna işaret eden KKTC Başbakanı Tatar, Önemli bir karar alınmıştır. Yakından takip ettik. Allah, Ayasofyada hayırlı namazlar kılmayı, dualar etmeyi nasip etsin. Yapılan ibadetleri kabul etsin. Egemen bir devlet olan Türkiye, tarihine ve ortak değerlerine sahip çıkmıştır. Kimse buna itiraz etmemelidir dedi.

RUM KESİMİ'NDEN KINAMA MESAJI

Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristosulidis ise, Ayasofyanın ibadete açılmasını kınayan bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.
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