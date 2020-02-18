Kütüphanede Müslüman öğrencileri coplayan polisin görüntüleri ortaya çıktı

Hindistan’daki Camia Milliye İslamiye Üniversitesi’nde (JMI) polisin kütüphanede ders çalışan Müslüman öğrencilere saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.

Paramiliter ve polis üniforması içindeki 7-8 kişinin kütüphaneye girip öğrencileri coplarla dövdüğü anlar kameralara yansıdı.

Bir anda okuma salonunu basan ekibin yüzlerini belli etmemek için kapattığı da görüldü.

15 Aralık 2019’da çekildiği anlaşılan 48 saniyelik görüntü sosyal medyada hızla yayılırken, JMI yönetimiyse videoyu kendilerinin paylaşmadığını belirtti.

Güney Asya'nın multimedya haber ajansı ANI'da yer alan habere göre, üniversitenin halkla ilişkiler yetkilisi Ahmed Azim yaptığı açıklamada, “Camia Milliye İslamiye Üniversitesi Dr. Zakir Hüseyin Kütüphanesi’ndeki polis şiddetine dair bir video görüntüsünün dolaşımda olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bu video üniversitemiz tarafından yayımlanmamıştır” ifadelerini kullandı.

Azim ayrıca, geçen yıl sonlarında Yeni Delhi yönetiminin ayrımcılık yapmakla suçlandığı ve Hindistan Müslümanları için ikinci sınıf vatandaş olma korkusunu alevlendiren Vatandaşlık Yasası Değişikliği (CAA), Ulusal Nüfus Kaydı (NPR) ve Ulusal Vatandaşlık Sicili (NRC) kararlarına yönelik protestolarda başı çeken Camia Koordinasyon Komitesi’nin (JCC) üniversitenin resmi bir organı olmadığını söyledi.

Yeni Delhi Polis Özel Komiseri Praveer Ranjan ise güvenlik güçlerinin videoyu dikkat aldığını ve konuyu soruşturacağını açıkladı.

Olayın yaşandığı belirtilen 15 Aralık’ta Yeni Delhi polisi, bir önceki gün bazı eylemcilerin düzenlediği protestonun ardından üniversite kampüsünün içine göz yaşartıcı gaz atmıştı. Üniversite yönetimiyse, başkentin güneyinde otobüsleri ve araçları ateşe veren bu kişilerin dışarıdan geldiğini, kendi öğrencileri olmadığını bildirmişti.

The Hindu sitesinin haberine göre, geçen yıl sonlarında başkent Yeni Delhi’de yaşanan protestoların ardından üniversite kampüsüne baskın yapan polis, çevrede otobüsleri ateşe veren göstericileri takip ederken içeri girdiklerini belirtirken, öğrencilerse güvenlik güçlerinin öğrencilerin kütüphanede araştırma yaptığı bölüme girip saldırdığını anlatmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe