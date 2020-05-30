Kuzey Kore 'ahlakdışı cinsel sapkınlığa' savaş açtı

Kuzey Kore'deki yetkililerin 'cinsel ahlaksızlığın' ülkedeki gençler arasında arttığı belirterek, bu kişilerin eylemlerinden ötürü öğretmenlerinin ve ailelerinin de cezalandırılabileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Radio Free Asia (RAF) konuyla ilgili haberinde, Kuzey Kore’nin liselerde cinsiyete dayalı bir program başlatmak yerine, yalnızca cinsel ilişkide bulunan gençleri değil, onların ebeveynlerini ve öğretmenlerini de bu çocukları uygun şekilde eğitmedikleri gerekçesiyle cezalandırmak istediğini aktardı.

Siteye ismini saklı tutmak kaydıyla konuşan bir Kuzey Koreli, "Son zamanlarda gittikçe daha fazla sayıda lise öğrencisi ahlakdışı cinsel sapkınlıkla uğraşıyor ve (Kore İşçi Partisi'nin) Merkez Komitesi bu kişilere karşı güçlü önlemler alınması yönünde bir direktif yayımladı" dedi.

Kaynak, ülkenin ana gençlik örgütü olan Kimilsungist-Kimjongilist Gençlik Ligi’nin lise öğrencilerini incelemesi ve 'genç kızlarla erkeklerin yerel çete üyeleriyle takıldığı, onlarla birlikte yaşadığı ve fuhuş gibi ahlaksız davranışlarda bulunduğu' sonucuna varmasının ardından böyle bir karar alındığını söyledi.

Merkez Komitesi’nin 'toplumun temellerini korumak için gençler arasında cinsel ilişkiye göz açtırmamaya' çalıştığını anlatan kaynak şu ifadeleri kullandı:

"Kapitalist yaşam tarzlarından etkilenen öğrenciler arasındaki ahlakdışı cinsel davranışlar sorun teşkil ediyor… Komite, gençler arasında rastgele cinsel ilişkiyi düşmanlarımızın toplumumuzu yok etmesine yardım edecek bir hainlik olarak görüyor. Bu nedenle sert cezalarla uyarıldıklarında öğrenciler korkudan titriyor."

Merkez Komitesi’nin bu günlerde öğrenciler arasında rastgele ilişkinin bu kadar yaygın olmasını, cep telefonları başta olmak üzere elektronik medya kullanımındaki artış nedeniyle “kapitalist kültürle iç içe olmaya” bağladığını aktaran kaynak, “Bunu önlemek için okul yönetimlerine, öğrencilerin yanlarında taşıyabilecekleri telefonları veya diğer cihazları kontrol etmelerini emredildi” dedi.

RFA’ya göre Kuzey Kore'de akıllı telefon kullanımına izin verilse de bu telefonların hepsinde arka planda çalışan ve kullanıcıların ziyaret ettiği web sayfalarının bir kaydını tutarak rastgele ekran görüntüleri alan “Kırmızı Bayrak” adlı bir uygulama yer alıyor ve yetkililer bu görüntüleri her zaman kontrol edilebiliyor.

Liseli gençler arasındaki cinsel ilişkiyi “çökmekte olan kapitalist düzenin etkileriyle” ilişkilendiren Kuzey Kore, bu meselede Japonya ve diğer ülkelerden gelen pornografik materyallerle Güney Kore ve ABD filmlerini işaret ediyor.

Bu unsurların dış dünyadan büyük ölçüde yalıtılmış durumdaki ülkeye Çin sınırından kaçak yollarla sokulduğu ve insanlar arasında cep telefonları ya da USB taşıyıcılar vasıtasıyla yayıldığı belirtiliyor.

Ayrıca yasadışı sayılan bu malzemelerin, cinsellik eğitiminden neredeyse hiç bahsedilmeyen ülkede birçok Kuzey Korelinin erişebildiği tek kaynak olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Independent Türkçe