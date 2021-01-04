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04.01.2021 - 15:58 | | AA

Netanyahu: İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, Tahran yönetiminin Fordo Nükleer Tesisi'nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetine resmen başlandığını duyurması ile ilgili olarak, "İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek." dedi.

Netanyahu: İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetine resmen başlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın yüzde 20 oranında uranyumu zenginleştirmeye başlamasına tepki gösteren Netanyahu, "İran'ın taahhütlerini ihlal etmeye devam etme, zenginleştirme seviyesini yükseltme ve yeraltında uranyumu zenginleştirme konusundaki endüstriyel yeteneğini geliştirme kararı, askeri bir nükleer program geliştirme niyetinin sürekli olarak gerçekleştirilmesi dışında hiçbir şekilde açıklanamaz. İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek." ifadelerini kullandı.

İran medyası, Fordo Nükleer Tesisi'nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetine resmen başlandığını duyurmuştu.

P5+1 ülkeleriyle İran arasında 2015'te yapılan nükleer anlaşma, Tahran yönetimine uranyumu en fazla yüzde 3,67 zenginleştirebilme izni veriyordu. ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 4,5 oranında tutuyordu.

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