O da terk etti!

ABD’de 6 Ocak’ta eski başkan Donald Trump destekçilerinin ve aşırı sağcı örgütlerin gerçekleştirdiği Kongre baskınının yankısı devam ederken, baskının en dikkat çekici isimlerinden biri ilginç bir çıkış yaptı. ‘QAnon Şamanı’ ve ‘Yellowstone Kurtu’ gibi isimlerle anılan, mızrağı, kürk şapkası, boyalı yüzü ve boynuzlarıyla Kongre baskınının sembolü haline gelen Jacob Chansley, azil davasında Trump aleyhinde ifade vermek istediğini açıkladı. Kongre baskını sonrasında kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan Chansley, Trump’ın Kongre baskınında gözaltına alınanlar için af çıkarmamasına tepki göstererek “ihanete uğradıklarını” savundu.

QAnon, Trump’ın “Şeytana tapan pedofil bir elite karşı mücadele yürüttüğünü” savunan ve hiçbir temele dayanmayan bir komplo teorisi. Savcılığa göre gözaltına alınan kişilerden bazıları “Trump’ın emirlerini yerine getirmek için” baskına katıldıklarını söylüyor.

Trump partiye odaklandı

Bazı destekçileri bekledikleri affı alamayınca Trump aleyhinde açıklamalar yaparken, Cumhuriyetçi Parti içinde ise Trump’ın yeniden gücünü artırdığı gözlemleniyor. Trump’la ilgili olarak Senato’da yapılan ilk oylamada 50 Cumhuriyetçi senatörden 45’i, Trump hakkında Kongre baskını nedeniyle “ayaklanmaya teşvik” suçlamasıyla başlatılan azil sürecine destek vermemişti. Bu gelişmenin ardından Trump’ın Florida’da Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilerin Lideri Kevin McCarthy ile bir araya geldiği ve Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kazanması için birlikte çalışma sözü verdiği bildirildi.

Trump’ın ekibi tarafından yapılan açıklamada, 20 Ocak’ta görev süresi biten ve başkent Washington’dan ayrılan Trump’ın McCarthy ile gerçekleştirdiği görüşmenin “gayet iyi ve samimi” geçtiğine işaret edilirken “Trump, McCarthy ile Cumhuriyetçi Parti’nin Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu yakalaması için yardım etme konusunda mutabık kaldı” bilgisi paylaşıldı.

Bu gelişme, Trump’ın parti içindeki gücünü devam ettirdiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Temsilciler Meclisindeki çoğunluklarını 2018’de kaybeden Cumhuriyetçiler, 2020 seçimlerinde vekil sayılarını artırsa da çoğunluğu yakalayamamıştı. Temsilciler Meclisi için bir sonraki seçim, 2022’nin Kasım ayında yapılacak. Trump’ın azil davası ise 8 Şubat haftası başlayacak. Temsilciler Meclisi’nden Cumhuriyetçilerin desteğini almadan geçen azil dosyasının Senato’da etki yaratması beklenmiyor. Zira 17 Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy vermesi mevcut şartlar altında mümkün gözükmüyor.