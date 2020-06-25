Pakistan’da 97 kişinin öldüğü uçak faciası: Kaza nedeni Kovid-19

Pakistan’da geçen ay meydana gelen ve 97 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan uçak kazasının “pilot hatasından” kaynaklandığı kesinleşti. Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA) ait Airbus 320 serisi yolcu uçağının 22 Mayıs’ta yaptığı kazaya dair tamamlanan ön araştırma raporu parlamentoyla paylaşıldı. Rapora göre, pilotlar iniş sırasında koronavirüs salgınını tartışıyordu ve uçağa yeteri kadar odaklanmadı. Raporu meclise sunan Pakistan Federal Havacılık Bakanı Ghulam Sarwar Han, “Pilot da kontrolör de standart kuralları takip etmedi” diyerek facianın insan hatasından kaynaklandığını açıkladı. Han, pilotların uçağı indirmeye çalıştıkları sırada koronavirüs salgınını tartıştıklarını ve otomatik pilotu devre dışı bıraktıklarını belirtti. “Maalesef pilot kendine fazlasıyla güveniyordu” diyen Han, uçağın karaya yaklaşırken olması gereken irtifanın iki katından daha yüksekte uçtuğunu aktardı. Bu nedenle pilot ve hava trafik kontrolörlerinin standart uçuş protokollerini görmezden geldiği, bunun da uçağın motorlarına zara verecek bir inişe yol açtığı belirtildi.



‘Kule uyarmıştı’



Rapora göre piste 16 kilometre kala 762 metre irtifada uçması gerekirken uçak 2 bin 200 metre yükseklikte seyrediyordu. Kontrol kulesinin pilotu inişe geçmemesi yönünde uyarmasına rağmen, kaptan “Ben idare ederim” dedikten sonra kuleye aldırış etmeyip tekrar koronavirüs salgını ile ilgili sohbet etmeye devam etti. Pakistan’ın son sekiz yıldaki en büyük uçak faciası olarak kayıtlara geçen kaza, salgın nedeniyle yaklaşık iki ay boyunca ara verilen iç sefer uçuşlarına yeniden başlanmasının hemen ardından yaşandı. Lahor-Karaçi seferi yapan yolcu uçağı, Jinnah Uluslararası Havaalanı’na inmeye çalışırken, iki motorunun da durması sonucu ülkenin en büyük şehri olan 20 milyon nüfuslu Karaçi yakınlarında yerleşim bölgesinin üzerine düşmüştü. 99 kişiyi taşıyan uçaktan sadece iki kişi kurtulmuştu.



Plastikle kavuşma



İspanya’nın Barselona kentinde huzurevi sakinleri dört ay aradan sonra bir araya geldi. Ülkede yüzlerce kişinin can verdiği huzurevlerinde kimi eşleriyle kimi çocuklarıyla hasret giderdi. Duygusal anların yaşandığı görüşme şeffaf plastik perdeler ardından gerçekleşti. Huzurevinde kalan babası Jose Reyes Lozano’yu 4 ay sonra gören Dolores Reyes Fernandez’in buluşma anı objektiflere böyle yansıdı.



Güney Kore’de kiliseye dava



Güney Kore’de koronavirüsün merkezi olan Daegu kentindeki Shincheonji Kilisesi’ne şehrin karantina önlemlerini görmezden geldiği ve hastalığın kilise üyeleri arasında yayılmasına izin verdiği gerekçesiyle 100 milyar Güney Kore Wonu (564 milyon TL) değerinde “kamu zararı” davası açıldı. Güney Kore’nin toplam 12,484 Kovid-19 vakasının en az 5213’ü kiliseyle bağlantılı olduğu belirtilirken, Şubat ve Mart aylarında koronavirüsün Shincheonji Kilisesi üyeleri aracılığıyla yayılması, ülkeyi Çin dışında büyük bir salgın yaşayan ilk ülke yapmıştı. Öte yandan, koronavirüsü yenen 4 bin kilise üyesinin diğer hastaların tedavisine destek olmak amacıyla plazma bağışlayacağı belirtildi.



Oxford aşısı 2 ayrı doz olacak



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) göre 200’ün üzerinde ülkede ve bölgede 9 milyon 300 bini aşkın kişiyi enfekte eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor. Bu aşılardan 8’i ise insan deneyleri aşamasında. İngiltere’de aşı çalışmalarının merkezinde olan Oxford Üniversitesi’nden umutlandıran bir haber geldi. Şu anda insan denemelerinin üçüncü aşamasında olan aşının Kovid-19’a karşı daha güçlü antikor üretebilmesi için MMR (kızamık, kabakulak, kızamık) aşısı gibi benzer bir biçimde iki doz halinde uygulanabileceği açıklandı. Bilim insanları, ekim ayında dağıtılması planlanan aşıyı domuzlar üzerinde iki aşamalı olarak denedi. “Öncü” adı verilen ilk aşılama iki ay önce gerçekleşti. 28 gün sonra yeniden aşılanan domuzların ürettiği antikor düzeylerinin çok daha fazla yükseldiği belirlendi.



Fauci, ABD için endişeli



Beyaz Saray Sağlık Danışmanı, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci, ülkede bazı eyaletlerde koronavirüs vakalarında kaygı verici bir artış görüldüğünü söyledi. Amerikan Kongresi’nde konuşan Fauci, “İki gün önceki rakamlar, bir günde 30 bin yeni vaka olduğunu gösteriyordu. Bu beni kaygılandırıyor. Önümüzdeki iki hafta Texas, Florida, Arizona ve diğer eyaletlerde gördüğümüz artışları durdurmak hayati önem taşıyor” dedi. Fauci, Amerikalılara hitaben, “A planı: Kalabalık yerlere gitmeyin. B planı: Gidiyorsanız mutlaka maske takın” diye konuştu. 2020 sonuna kadar bir aşı bulunabileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içinde olduğunu belirten Fauci konuşmasında, “Aşının bulunamaması ihtimali yok ama bulunması zaman alabilir” ifadelerini kullandı.



‘Grip aşısı olun’



Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Doktor Robert Redfield ise Amerikalılardan bu yıl grip aşısı olmalarını istedi ve “Grip aşılarınızı güven içinde yaptırabilirsiniz. Bu bile hayat kurtarıcı olacaktır” dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu Oklahoma eyaletinin Tulsa kentindeki mitingde, resmi vaka sayılarının düşük çıkması için danışmanlarına testlerin azaltılması talimatı verdiğini söylemişti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “Trump’ı şaka yaptığı” belirtilmişti. Trump ise Salı günü gazetecilere “Şaka yapmıyorum” demişti. ABD’de şu ana kadar yaklaşık 2 milyon 400 bini aşkın kişi Kovid-19’a yakalandı ve en az 123 bin kişi hayatını kaybetti.



Bitmeyen dram



Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınının ölümcül etkisi devam ederken mültecilerin yaşadığı sorunlar da sürüyor.

Nijerya’da polis bir pirinç işleme fabrikasında koronavirüs salgını döneminde üç ay binaya kilitlenerek çalışmaya zorlanan 100’den fazla işçiyi kurtarırken Endonezya’nın Açe Eyaleti’nde de başka bir dram yaşandı. Balıkçılar, motoru durduğu için akıntıda sürüklenen ahşap bir teknede 90’dan fazla aç ve zayıf düşmüş Arakanlı Müslüman mülteciyi ölümden kurtardı.

