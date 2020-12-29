MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Pentagon'dan Biden'a 'geçiş süreci' yanıtı
ABONE OL
29.12.2020 - 06:15 | | AA

Pentagon'dan Biden'a 'geçiş süreci' yanıtı

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, seçilmiş başkan Joe Biden'ın, engellerle karşılaştıkları açıklamasına, "Siyasi ve kariyer yetkililerimiz sıkıştırılmış bir program kapsamında geçiş faaliyetlerini destek vermek için son derece profesyonelce çalışıyorlar ve bunu yapmaya devam edecekler." karşılığını verdi.

Pentagon'dan Biden'a 'geçiş süreci' yanıtı

 

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) geçiş faaliyetlerini noel ve yılbaşı tatillerini gerekçe göstererek ertelemesi üzerine Biden'ın ekibi ile aralarında çıkan polemik devam ediyor.

Biden'ın dün yaptığı konuşmada Pentagon'da "engellerle" karşılaştıklarını ifade etmesi üzerine Miller açıklama yaptı.

Bakanlığın şu ana kadar Biden ekibinden 400 yetkili ile 164 mülakat gerçekleştirdiğini ve bunlarla 5 bin sayfa civarında belge paylaştığını hatırlatan Miller, şu ifadeleri kullandı:

"Pentagon'un üç hafta içindeki çabaları önceki birçok yönetimin ötesine geçti ve kalan geçiş süreci için gerekli ek toplantıları yapmayı programlamaya devam ediyoruz. Yapılan her talebe yanıt veriyoruz. Siyasi ve kariyer yetkililerimiz sıkıştırılmış bir program kapsamında geçiş faaliyetlerini destek vermek için son derece profesyonelce çalışıyorlar ve bunu yapmaya devam edecekler."

Biden ekibi ile 28 ve 31 Aralık'ta ikisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla, biri de siber güvenlikle ilgili olmak üzere üç toplantı planladıklarını kaydeden Miller, "Üst düzey yetkililer ve kariyer yetkilileri ile ocak ayının başlarından itibaren mülakat ayarlamaya devam edeceğiz." dedi.

Elazığ'da Ay halesi oluştuElazığ’da Ay'ın etrafını saran çemberin görüntüsü, vatandaşların ilgisini çekti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, oluşan çemberin hale olduğu belirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

Son dakika: Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı! Can kayıpları artıyor...

Son dakika: Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı! Can kayıpları artıyor...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet