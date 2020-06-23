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23.06.2020 - 11:06 |

Rüzgar santrali savaşı kasabayı cehenneme çevirdi

Dünyanın en tehlikeli ülkesi Meksika'da bu kez bir kasabada rüzgar santrali yüzünden çatışma çıktı, ikisi kadın 15 can kaybı var.

Rüzgar santrali savaşı kasabayı cehenneme çevirdi

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde iki grup arasında uzun süredir devam eden rüzgar santrali projesi anlaşmazlığı savaşa dönüştü.

Sen Mateo del Mar kasabasında rüzgar santrali projesinin yapılmasına karşı olan kasaba halkından bir grubun saldırısına uğrayan ikisi kadın 15 kişi öldü.

Santralin yapımına karşı çıkan ve çoğunlu yerli halktan oluşan grup ise Belediye Başkanı'nın destekçilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle oluşturulan bir kontrol noktasında kendilerine ateşli silahlarla saldırı düzenlediğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını savundu.

Olayın yaşandığı bölgeye, 4 polis müfettişi ve 119 güvenlik gücü sevk edildi.

Bölgedeki anlaşmazlık 2012 yılına uzanıyor. Kıyı şeridindeki kasaba açıklarında, deniz üstü (offshore) rüzgar enerji santrali inşa etmek isteyen konsorsiyumunun projesi "Huaves" olarak da bilinen "Ikoots" yerli halkının girişimleri sonucu durdurulmuştu.

Yerli halk, projenin balıkçılık ve çiftçilik faaliyetlerinin yanı sıra kutsal mekanlarını da etkileyeceğini savunuyor.

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