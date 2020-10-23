‘Seçime Rusya ve İran müdahale ediyor’ iddiası

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), Rusya ile İran’ın, 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını ve bazı seçmenlerin bilgilerinin ele geçirildiğinin tespit edildiğini bildirdi. FBI Direktörü Chris Wray ve DNI Direktörü John Ratcliffe, Washington DC’de basın toplantısı düzenledi. Ratcliffe, “İki yabancı aktör olan İran ve Rusya’nın, seçimlerimizle ilgili kamuoyunu etkilemek için bazı adımlar attıklarını tespit ettik” dedi. Konunun üzerinde çalıştıklarını belirten Ratcliffe, “Seçimlerimize dış müdahaleyi asla hoş görmeyeceğiz” dedi.



‘Uydurma’ suçlama!



Ratcliffe, iki ülkenin bazı seçmen bilgilerini ele geçirdiğini tespit ettiklerini kaydederek, “İran’ın Başkan Donald Trump’a zarar vermeyi ve seçmenlerin gözünü korkutmayı amaçlayan e-mailler attığını gördük” diye konuştu. İran ve Rusya’nın, seçmen bilgilerini kötü niyetli kullanabileceğini söyleyen Ratcliffe, “Bu veriler, yabancı aktörlerce kayıtlı seçmenlere, kafa karışıklığına, kaosa ve Amerikan demokrasisine güven eksikliğine yol açacak yanlış bilgiler

yayılması için kullanılabilir” uyarısında bulundu. FBI Direktörü Wray de “Oylarınızın sayıma dahil edildiğinden emin olabilirsiniz” dedi.



Açıklamaların ardından Rusya ve İran’dan yalanlama geldi. Kremlin, seçmenlerin bilgilerinin Rusya tarafından ele geçirildiğini öne süren ABD istihbaratının suçlamalarının ‘temelsiz’ olduğunu savundu. Tahran yönetimiyse suçlamaların “uydurma” olduğu ifade ederken, ABD’nin İran’daki temsilcisi konumundaki İsviçre’nin Tahran Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı.



Trump’ın adayına jet onay



ABD Başkanı Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği ve tartışmalara neden olan Amy Coney Barrett, Senato Adalet Komitesi’nce onaylandı. 22 üyeli komisyondaki oylamaya 10 Demokrat üye katılmazken, 12 Cumhuriyetçi üyenin tamamı olumlu oy kullandı. Pazartesi, Senato’da nihai oylama yapılacak ve Barrett göreve başlayacak. Böylece Yüksek Mahkeme’de muhafazakar yargıç sayısı ciddi biçimde artmış oldu. Demokratlar, atamanın seçim sonrasına bırakılması gerektiğini ifade ediyordu. Ancak, seçimin Yüksek Mahkeme’de sonlanma ihtimalini göz önünde bulunduran Cumhuriyetçiler, atamanın hızlıca yapılması için büyük çaba harcadı.



Obama da sahaya indi!



ABD eski Başkanı Barack Obama, Demokrat Parti adayı Joe Biden’ı desteklemek adına sahaya indi. Obama, Biden’a destek için Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde seçmenlerle bir araya geldi. Biden’a oy isteyen Obama, ABD Başkanı’nın koronavirüs salgını konusundaki tavrını eleştirdi, salgın döneminde ülkeye liderlik etmekte yetersiz ve ilgisiz kaldığını ifade etti. Obama, Trump’ı “ailenin deli amcası”na benzetirken, onun ırkçılara cesaret verdiğini savundu.



Başkan Donald Trump ise, Kuzey Carolina’da katıldığı mitinginde, 2016 seçimi sonuçlarıyla ilgili olarak Barack Obama ile dalga geçti.



Giuliani fena yakalandı!



Başkan Donald Trump’ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani’nin, ünlü komedyen Sasha Baron Cohen’in bugün gösterime girecek yeni filmi “Borat 2”de uygunsuz şekilde yakalandığı bir sahne olduğu ortaya çıktı. Filmin bir sahnesinde, Borat’ın kızı rolündeki kadın TV muhabiri ile Giuliani, röportaj için takılan mikrofon çıkarıldıktan sonra yatağın üzerine sırt üstü uzanmış ve ellerini pantolonunun içine sokarken görülüyor.

Olayın düzmece olduğunu ifade eden Giuliani, “Kayıt cihazının kaldırılması ardından gömleğimi düzeltiyordum” dedi.