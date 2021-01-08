Son dakika: ABD'de kanlı gece... Ölü sayısı artıyor!

08.05 ABD Başkenti Polisi Perşembe günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Brian Sicknick adlı bir polis memurunun Çarşamba günü ABD Başkenti'nde ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının başını çektiği ayaklanma sırasında meydana gelen yaralanmalar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

06.00 Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı sekreter yardımcısı Elinore McCance-Katz, Başkan Trump'ın yaşanan olaylardaki rolünün ve ABD Kongre Binası'nı ihlal eden kalabalıklara tepkisinin ardından bugün istifa etti.

05.00 ABD Eğitim Bakanı Betsy Devos, Trump'ın Kongre baskını öncesi yaptığı konuşmayı gerekçe göstererek istifa etti.

04.30 Kongre Polisi, olaylarda yaralanan bir polisin daha sonra hayatını kaybettiğine ilişkin çıkan haberleri yalanladı.

04.10 ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, 25. Madde'nin uygulanıp uygulanmayacağını tartışan isimler arasındaydı.

04.05 Senato Cumhuriyetçi Lideri Mitch McConnell, Senato güvenlik görevlisi Michael Stenger'în istifasını istediğini ve onun da istifasını verdiğini açıkladı.

03.50 ABD Meclis Başkanı Pelosi ve Senato Demokrat Lideri Schumer, "halkı isyana teşvik ettiği" ve hala "tehlike erz ettiği" gerekçesiyle Trump'ın bir an evvel görevinden uzaklaştırılması gerektiğini söyledi.

03.20 Federal Havacılık Dairesi'nden beş üst düzey atanmış siyasetçinin istifa edeceği duyuruldu.

03.13 Trump, Kongre binasına yapılan saldırıyı 'iğrenç' olarak niteleyerek "çok öfkelendim" dedi. ABD Başkanı şiddet olaylarına karışanların 'bunun hesabını vereceğini' söyledi.

03.10 ABD'li Wall Street gazetesinin yayın kurulu Trump'a istifa etmesi için çağrıda bulundu.

02.50 ABD medyası, olaylar sırasında yaralanan bir polis memurunun hayatını kaybettiğini yazdı

02.30 ABD Başkan Yardımcısı Pence'in danışmanı, Pence'in Trump'ı görevinden azletmek için 25. Madde'ye başvurmayacağını söyledi.

ABD Anayasası'nın 25. Maddesinin dördüncü bölümünde, başkanın görevini yürütemediği ancak kendi isteğiyle de görevinden ayrılmadığı durumlar ele alınıyor. Bu madde, 1963'teki John F. Kennedy suikasti ardından uygulandı.

Bazı uzmanlar, 25. Madde'ye başkanın fiziksel veya akli hastalıklar nedeniyle görevini yapamadığı durumlarda başvurulabileceğini söylüyor. Bazı akademisyenler ise bu maddenin aynı zamanda göreve tehlikeli bir biçimde uygun olmayan bir kişiye de uygulanabileceğini savunuyor.

02.25 Kurum sözcüsü, Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Ajit Pai'nin, Trump tarafından temel sosyal medya sorumluluk korumalarını sınırlamak için aranan yeni kuralları belirlemek için bir adım atmayacağını doğruladı.

02.10 Kongre Polis Şefi Steven Sund yaşanan olaylar nedeniyle 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere istifasını verdi.

02.00 ABD Yargı Komitesi Başkanı Jerreld Nadler, Trump'ın görevinden bir an evvel azledilmesi için gereken adımları destekleyeceğini duyurdu.

Nadler, "Ulusumuz, uzun ve yorucu bir süreci kaldıramaz. Ben suçlamaların doğrudan Meclis'e getirilmesini destekliyorum." dedi.

01.50 Business Insider ve New York Times'a göre, ABD Başkan Yardımcısı Pence, 25. Madde'ye başvurarak Trump'ı görevden alma fikrini desteklemedi.

01.00 Beyaz Saray olaylarla ilgili açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: Çarşamba günü yaşanan olaylar korkunçtu, en sert şekilde kınıyoruz. Şiddet kabul edilemez ve kanunu çiğneyenler hakkında yasal işlem başlatılmalı.

Açıklamayı yapan Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, açıklamadan sonra soru almadan toplantıyı bitirdi.

00.05 Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, Trump'ın yasa ekibinin seçime ilişkin itirazlarını geri çektiğini açıkladı.