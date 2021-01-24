Son dakika... Altı saat sürdü! Türk gemisi en tehlikeli yerde kabusu yaşadı

CNN TÜRK yayınına canlı bağlanan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, şu açıklamaları yaptı: "Somali Aden Körfezi'ndeki korsanlardan en önemli fark, buradakiler insan öldürmekten çekinmiyorlar. Buradakiler soygun yapıp paralarını alıp buna itiraz eden olursa da öldürüyorlar. Fakat diğer gemiye çıkıp son yıllarda en çok bu yaptıklarının olduğunu anlıyorum. Dün IMB'nin raporlarını okudum. Geliyorlar, gemiden çıkıyorlar. Gemiden 10-15 kişi koyuyorlar. Götürüyorlar ve fidye istiyorlar. Geminin başına ne gelirse gelsin. Yükü ne olursa olsun. Hiç önemli değil."