milliyet.com.tr
• 24 Ocak 2021 - 10:44 • Son Güncelleme:
Son dakika... Altı saat sürdü! Türk gemisi en tehlikeli yerde kabusu yaşadı
Son dakika haberlere göre, Reuters haber ajansının geçtiği sıradan bir haberden 10 gün sonra Türk gemisi saldırıya uğradı, kendilerini güvenli bir alana kilitleyen mürettebat ağır silahlı korsanlara karşı altı saat boyunca direndi. Bir mürettebatı öldüren korsanlar, 15'ini yanlarına alıp kaçtı. Saldırıya uğrayan geminin dakikalar içinde Gabon'daki Port-Gentil Limanı'na ulaşması bekleniyor.
milliyet.com.tr
• 24 Ocak 2021 - 10:44 • Son Güncelleme:
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Uluslararası haber ajansı Reuters, 13 Ocak tarihinde gözlerden kaçan ve hiç kimsenin dikkatini bile çekmeyen bir haber servis etti. Nijerya'nın Lagos kentinden geçilen haberde, Gine Körfezi'ndeki korsan saldırılarında rehin alınanların 2020'de rekor kırdığı belirtiliyordu.
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