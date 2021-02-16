Son dakika... Beklenen haber! Beş haftadır düşüyor...

Yaklaşık 110 milyon insana bulaşan koronavirüs salgını, dünya genelinde 2 milyon 400 bini aşkın kişinin de Covid-19'dan ölümüne yol açtı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs vakalarının beş haftadır düşüş eğiliminde olduğunu duyurdu.

Ghebreyesus, "Bu yıl şimdiye kadar haftalık olarak bildirilen vaka sayısı, 4 Ocak haftasında 5 milyondan fazla vakadan 8 Şubat haftasında 2,6 milyon vakaya, yani sadece beş haftada neredeyse yarı yarıya düştü" dedi.

Alınan önlemlerin varyantların varlığında bile Covid-19'a karşı işe yaradığını gösterdiğini vurgulayan DSÖ yöneticisi, "Şimdi önemli olan bu eğilime nasıl tepki vereceğimiz. Yangın sönmedi ama boyutunu küçülttük. Herhangi bir cephede onunla savaşmayı bırakırsak, geri gelecek" ifadesini kullandı.

STRAZENECA AŞISINA ACİL KULLANIM ONAYI

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında ise AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının acil kullanımına onay verildiğini açıkladı.

Direktör Ghebreyesus, "Artık aşıların hızlı dağıtımı için gereken tüm parçalara sahibiz ama yine de üretimi büyütmemiz gerekiyor" diye konuştu.

DSÖ yöneticisi, acil kullanımına onay verdikleri AstraZeneca aşılarının Güney Kore’deki AstraZeneca-SKBio ve Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretildiğini belirtti.

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao da, bugüne kadar aşılara erişimi olmayan ülkelerin nihayet sağlık çalışanlarını ve risk altındaki nüfusu aşılamaya başlayabileceğini ifade etti.

AstraZeneca aşısı, aralarında İngiltere, Hindistan, Arjantin ve Meksika'nın da bulunduğu 50'den fazla ülkede onaylanmıştı.