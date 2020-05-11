Son dakika... Canlı blog | İngiltere'de ilk kez! 50 sayfalık corona virüs haritası...

Corona virüse dair dünyada yaşanan gelişmeleri canlı olarak aktarıyoruz.



18.36: Çin, hackerlerin ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülmekte olan aşı çalışmalarına ait bilgileri çalmaya çalıştığı iddiasını yalanladı.

18.32: İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun görüldüğü başkent Madrid'de alınan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle sadece geçen hafta sonu 8 bin 825 kişiye para cezası verildi.

18.18: Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 9'a, vaka sayısı 56'ya yükseldi.

17.46: İngiltere'de halka ilk kez, hane dışındaki kişilerle temas ettikleri kapalı alanlarda maske takmaları tavsiyesinde bulunuldu. İngiliz hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin nasıl kaldırılacağını gösteren 50 sayfalık yol haritasını yayımladı.

17.41: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 751 kişi artarak 80 bin 807'ye yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

16.44: Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti.

16.39: Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan tiyatro, sinema, galeri, müze ve kütüphaneler yeniden açılıyor.

16.33: İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 210 artarak 32 bin 65'e yükseldi.

12.50: İspanya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısındaki düşüş sürüyor. Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 227 bin 436'ya çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 137 bin 139 oldu. İspanya'nın yarısı kademeli normalleşmede ikinci aşamaya geçti.

12.10: İspanya'da 18 Mart tarihinden bu yana en düşük günlük ölüm açıklandı, son 24 saatte corona virüsten 123 can kaybı gerçekleşti.

10.40: Rusya'da bir rekor daha kırıldı, 11 bin 656 yeni vaka tespit edildi. Corona virüs kapanların sayısının 221 bin 344'e ulaştığı Rusya, halihazırda ABD ve Brezilya ile birlikte salgının yeni merkezi.

Rusya, 3 Mayıs tarihinden bu yana günlük 10 bini aşkın vaka bildiriyor. Pazar günü 11 bin 12 yeni vaka açıklanmıştı.

Rusya'daki can kayıpları da 2 bini aştı. Bir günde 94 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle, Covid-19 kurbanlarının sayısı 2 bin 9 oldu.

09.30: Bir corona virüs hastasının eğlenmek için gece dışarı çıkıp barlara gitmesiyle ikinci dalganın tetiklendiği Güney Kore'de, 9 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka ortaya çıktı.

Yerel medya, son 24 saatte 35 testin pozitif çıktığını bildiriyor. Vakalardan altısı yurt dışı kaynaklı, 29'nun ise gece kulubü kaynaklı.