Son dakika... Canlı blog | İngiltere'de ilk kez! 50 sayfalık corona virüs haritası...
Gelen son dakika haberine göre; corona virüse dair tüm dünyadan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Birçok ülke kademeli olarak tedbir amaçlı alınan uygulamalarda gevşemeye gidiyor. Avrupa'da salgının merkez üssü haline gelen İngiltere'de hükümet ilk kez, hane dışındaki kişilerle temas ettikleri kapalı alanlarda maske takmaları tavsiyesinde bulunuldu.
Corona virüse dair dünyada yaşanan gelişmeleri canlı olarak aktarıyoruz.
18.36: Çin, hackerlerin ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülmekte olan aşı çalışmalarına ait bilgileri çalmaya çalıştığı iddiasını yalanladı.
18.32: İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun görüldüğü başkent Madrid'de alınan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle sadece geçen hafta sonu 8 bin 825 kişiye para cezası verildi.
18.18: Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 9'a, vaka sayısı 56'ya yükseldi.
17.46: İngiltere'de halka ilk kez, hane dışındaki kişilerle temas ettikleri kapalı alanlarda maske takmaları tavsiyesinde bulunuldu. İngiliz hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin nasıl kaldırılacağını gösteren 50 sayfalık yol haritasını yayımladı.
17.41: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 751 kişi artarak 80 bin 807'ye yükseldi.
Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
16.44: Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti.
16.39: Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan tiyatro, sinema, galeri, müze ve kütüphaneler yeniden açılıyor.
16.33: İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 210 artarak 32 bin 65'e yükseldi.
12.50: İspanya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısındaki düşüş sürüyor. Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 227 bin 436'ya çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 137 bin 139 oldu. İspanya'nın yarısı kademeli normalleşmede ikinci aşamaya geçti.
12.10: İspanya'da 18 Mart tarihinden bu yana en düşük günlük ölüm açıklandı, son 24 saatte corona virüsten 123 can kaybı gerçekleşti.
10.40: Rusya'da bir rekor daha kırıldı, 11 bin 656 yeni vaka tespit edildi. Corona virüs kapanların sayısının 221 bin 344'e ulaştığı Rusya, halihazırda ABD ve Brezilya ile birlikte salgının yeni merkezi.
Rusya, 3 Mayıs tarihinden bu yana günlük 10 bini aşkın vaka bildiriyor. Pazar günü 11 bin 12 yeni vaka açıklanmıştı.
Rusya'daki can kayıpları da 2 bini aştı. Bir günde 94 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle, Covid-19 kurbanlarının sayısı 2 bin 9 oldu.
09.30: Bir corona virüs hastasının eğlenmek için gece dışarı çıkıp barlara gitmesiyle ikinci dalganın tetiklendiği Güney Kore'de, 9 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka ortaya çıktı.
Yerel medya, son 24 saatte 35 testin pozitif çıktığını bildiriyor. Vakalardan altısı yurt dışı kaynaklı, 29'nun ise gece kulubü kaynaklı.