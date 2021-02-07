MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Çıplak fotoğraflar öğretmeni yaktı!
ABONE OL
07.02.2021 - 17:08 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Çıplak fotoğraflar öğretmeni yaktı!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayan anne, oğlunun değişen davranışlarından şüphelenince, bilgisayarını ve cep telefonunu inceledi. Son dakika haberine göre, yasal nedenlerden ötürü ismi gizli tutulan çocuğun annesi, gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşadı.

Son dakika: Çıplak fotoğraflar öğretmeni yaktı!

Mide bulandıran olay, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşti. 13 yaşındaki oğlunun hareketlerinden ve hızla değişen davranışlarından şüphelenen anne, onun bilgisayarını ve cep telefonunu inceledi. Gördükleri karşısında dehşete düşen anne, hayatının şokunu yaşadı.

Oğlunun cep telefonunda, 36 yaşındaki öğretmeninin çıplak fotoğraflarını bulan anne, oğluyla konuştuğunda rezalet ortaya saçıldı. Çoğu otellerde çekilmiş çıplak fotoğrafların yanı sıra, öğretmenin öğrencisine gönderdiği mesajlarda, "Pandemi bitince Yunanistan'dan birlikte kaçalım" dediği belirtildi. Yunan medyasında yer alan haberlerde, öğretmenin çocuğa özel ders verdiğine de dikkat çekildi.

Kendisi de bir çocuk annesi olan öğretmenin, oğluyla uygunsuz ilişkisi olduğunu öğrenen anne, polise başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çalıştığı okulun, ismi açıklanmayan öğretmenin işine son verdiği bildirildi.

Niğde'de yük treninin çarptığı genç hayatını kaybettiNiğde’de yük treninin çarptığı 28 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs tablosu 7 Şubat açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir? İşte, korona tablosu

Koronavirüs tablosu 7 Şubat açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir? İşte, korona tablosu

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

CHP'de üç isim, dört eski genel başkan ile ne görüştü?

CHP'de üç isim, dört eski genel başkan ile ne görüştü?

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Öğlen başlıyor

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Öğlen başlıyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet