Son dakika: Çıplak fotoğraflar öğretmeni yaktı!

Mide bulandıran olay, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşti. 13 yaşındaki oğlunun hareketlerinden ve hızla değişen davranışlarından şüphelenen anne, onun bilgisayarını ve cep telefonunu inceledi. Gördükleri karşısında dehşete düşen anne, hayatının şokunu yaşadı.

Oğlunun cep telefonunda, 36 yaşındaki öğretmeninin çıplak fotoğraflarını bulan anne, oğluyla konuştuğunda rezalet ortaya saçıldı. Çoğu otellerde çekilmiş çıplak fotoğrafların yanı sıra, öğretmenin öğrencisine gönderdiği mesajlarda, "Pandemi bitince Yunanistan'dan birlikte kaçalım" dediği belirtildi. Yunan medyasında yer alan haberlerde, öğretmenin çocuğa özel ders verdiğine de dikkat çekildi.

Kendisi de bir çocuk annesi olan öğretmenin, oğluyla uygunsuz ilişkisi olduğunu öğrenen anne, polise başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çalıştığı okulun, ismi açıklanmayan öğretmenin işine son verdiği bildirildi.