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HaberlerDünya Haberleri Son dakika | Corona virüsü aşısı için kritik gün! İlk kez test edilecek...
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16.03.2020 - 04:27 | | AA

Son dakika | Corona virüsü aşısı için kritik gün! İlk kez test edilecek...

ABD'de geliştirilen bir coronavirüs (covid-19) aşısının bugün ilk kez Washington eyaletinde test edileceği bildirildi.

Son dakika | Corona virüsü aşısı için kritik gün! İlk kez test edilecek...

 Amerikan AP haber ajansının ABD'li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan aşı testinin Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacağı ifade edildi.

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Testin 45 yaşındaki sağlıklı bir kişiye uygulanacağını aktaran yetkililer, bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve testin sadece aşının yan etkilerini test edeceğini bildirdi.

Yetkililer, corona virüs salgınına yakalanan hastalarda kullanılacak bir aşının geliştirilmesinin sekiz ay ile bir yıl arasında sürebileceğine dikkati çekti.

Corona virüs yayılmaya devam ederken birçok ülke aşı geliştirme çabasına girmiş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 156 binden fazla kişi Çin'in Wuhan kentinde başlayan salgına yakalandı.

Covid-19'a yakalanan 5 bin 800 kişi ise yaşamını yitirdi.

Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldiFransa'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı.
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