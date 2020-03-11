Son dakika... İngiltere'de panik! Koronavirüse yakalanmadan önce Başbakan Johnson'la...

Türkiye'ye de ulaşan koronavirüs salgınında dünyadaki tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.

11.30 : Belçika'da coronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. Yaşamını yitiren hasta 90 yaşında.11.30 : Belçika'da coronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. Yaşamını yitiren hasta 90 yaşında.



11.25 : Moldova üniversitelerin de dahil olduğu ülkedeki tüm okulları tatil etti. Şimdiye kadar üç vakanın kayıtlara geçtiği Moldova, ayrıca coronavirüs görülen yerlerden gelenlerin ülkeye girişine izin vermiyor.



11.05 : Körfez ülkesi Bahreyn'de görülen coronavirüs vakalarında patlama yaşandı. Bir günde belirlenen 77 yeni vakayla birlikte ülke çapındaki hastaların sayısı 189'a fırladı. Bahreynli yetkililer, yeni vakalar arasında İran'dan bu hafta tahliye edilenlerin olduğunu aktarıyor.



11.00 : Irak, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi Cuma namazlarını iptal etti.



10.40 : Çin'in orta kesimindeki Henan vilayetine bağlı Zhengzhou'da yeni bir önemli koronavirüs vakasının belirlendiği bildiriliyor. Yetkililerin fark ettiği hastanın Çin'e İtalya'dan geldiği ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde aktarma yaptığı ortaya çıktı.

10.20 : İngiltere, ABD açıklarındaki Grand Princess yolcu gemisindeki vatandaşlarının tahliye edileceğini açıkladı.

10.00 : Güney Asya'daki ünlü tatil ülkesi Tayland, 18 ülkeden gelenlerin vizelerini iptal etti. Vize serbestisine sahip bazı ülkeleride etkileyen liste şöyle: Bulgaristan, Bhutan, Çin, Tayvan, Güney Kıbrıs, Etiyopya, Gürcistan, Hindistan, Kazakistan, Malta, Meksika, Nauru, Papua Yeni Gine, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Vanuatu.

09.30 : Bugüne kadar 27 insanın coronavirüs kaptığı Endonezya'da salgından ilk ölüm gerçekleşti.

09.25 : Fransız sağlık şirketi Biomerieux, salgınla mücadelede kullanılacak üç yeni koronavirüs testi ilan etti.

08.15 : İngiliz Times gazetesi, koronavirüs testi pozitif çıkan Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries'in geçen hafta Başbakanlık konutunda Başbakan Boris Johnson'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla verdiği bir resepsiyona katıldığını yazdı.





Times manşetinden duyurduğu haberde, Nadine Dorries'in yine geçen hafta İngiltere Parlamentosu'nda çok sayıda milletvekili dahil yüzlerce kişiyle buluştuğunu belirtti.

Gazeteye göre Dorries'in durumu, İngiltere'de Parlamento'nun kapatılıp kaptılmaması gerektiğine yönelik tartışmaları da muhtemelen alevlendirecek.





Times geçen hafta da İngiltere Parlamentosu'nun faaliyetlerinin beş ay askıya alınmasının gündemde olduğunu yazmıştı.

62 yaşındaki İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries, aynı zamanda iktidardaki Muahazakar Parti'nin milletvekillerinden ve 2005 yılından bu yana Avam Kamarası'nda görev yapıyor. Times'taki habere göre, koronavirüsle mücadeleye yönelik yasa tasarısının hazırlanmasında rol oynayan Dorries Cuma günü kendisini kötü hissetti.

Testin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya alan Dorries, birlikte yaşadığı 84 yaşındaki annesinin öksürmeye başladığını ve onun sağlık durumunun kendisini daha fazla endişelendirdiğini belirtiyor. Dorries'in annesine de koronavirüs testi yapılacak.





04.20 : Yeni haftayla birlikte vaka sayısında ciddi bir düşüşün kayıtlara geçtiği Güney Kore'de, yeniden bir artış var. Seul yönetimi, 242 yeni vakanın belirlenmesiyle toplam hasta sayısının 7 bin 755'e yükseldiğini bildiriyor.

04.10 : İngiltere Premier Ligi'nde bu akşam oynanması planlanan Manchester City-Arsenal maçı ertelendi. Ertelemenin nedeni, koronavirüse yakalanan Olympiakos ve Nottingham Forest'ın sahibi Evangelos Marinakis'le bazı Arsenalli futbolcuların temas kurması.

03.50 : Koronavirüs salgınını frenlediğini dün ilk kez resmen açıklayan Çin'de, bir günde 24 yeni vaka belirlendi. Bir önceki gün 19 kişinin Covid-19 kaptığı Çin ana karasında halihazırda 80 bin 778 vaka bulunuyor.

Çin'deki can kayıpları ise bir önceki güne göre beş artarak 22'ye çıktı. Çin bugüne kadar 3 bin 158 vatandaşını salgına kurban verdi.

03.25 : Panama Sağlık Bakanlığı, ilk koronavirüs vakasını açıkladıktan bir gün sonra ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Orta Amerika ülkesi konserler ve spor etkinliklerinin de arasında bulunduğu birçok organizasyonu askıya alacak.

02.55 : Coronavirüs salgınının başında Diamond Princess lüks yolcu gemisindeki vakalarla sarsılan Japonya'da, Covid-19 artık ana karada yayılıyor. Resmi televizyon NHK, tespit edilen 59 yeni hastayla bir günde en çok vakanın ortaya çıktığını izleyicilerine aktardı. 581 hastanın tedavi altına alındığı Japonya'da, şimdiye kadar 19 kişi yaşamını yitirdi.





02.15 : ABD'deki ünlü Coachella Müzik Festivali, Ekim ayına kadar ertelendi. Kapılarını 10 Nisan'da açması planlanan dünyanın en büyük müzik etkinliklerinden biri olan Coachella, Los Angeles yakınlarındaki bir çölde gerçekleşiyor. Açık hava müzik festivaline yaklaşık 500 bin insan katılıyor.



01.55 : Tokyo Olimpiyat Komitesi, Covid-19 nedeniyle olimpiyatların bu yaz yapılamaması halinde bir veya iki yıllık bir ertelemenin daha gerçekçi bir hedef olacağını söyledi.

01.45 : İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kendisini evinde karantinaya alan Dorries, evinde kendisiyle birlikte yaşayan 84 yaşındaki annesinin sağlığıyla ilgili kaygıları olduğunu söyledi.

01.00 : ABD'de coronavirüsün merkez üssü Washington'da iki can kaybı daha gerçekleşti ve ölü sayısı 24 oldu. New Jersey, Florida ve California'daki ölümlerle birlikte ülkedeki virüs kurbanları 29'a ulaştı.

00.55 : Türkiye'de ilk koronavirüs vakası resmen açıklandı. Kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir erkek olan hastanın Avrupa bağlantısıyla virüsü kaptığını söyledi.

00.45 : Güney Amerika ülkesi Paraguay, iki hafta boyunca tüm okulları tatil etti ve geniş katılımlı etkinlikleri askıya aldı.