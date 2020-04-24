Son dakika... İspanya'da 33 gün sonra en düşük ölüm!

13.55 : İngiltere'de hükümetin sağlık politikalarından sorumlu Sağlık ve Sosyal Bakım Birimi (DHSC), corona virüs testleriyle ilgili yeni internet sitesinin açılmasından birkaç saat sonra başvurulara kapanması nedeniyle özür diledi.

DHSC'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, çok fazla sayıda kişinin test yaptırmak için başvuruda bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Bugün testlere çok yoğun talep oldu. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Yarın daha fazla kişi test yaptırabilecek" denildi.

İngiltere hükümeti dün kamu sektöründe görevli milyonlarca kişinin corona virüs testi yaptırabileceğini açıklamıştı.

13.30 : Corona virüs salgınının en yaygın görüldüğü ülkeler arasında nüfusa oranla en fazla ölümün kayıtlara geçtiği Belçika'da, Covid-19 bir günde 190 can daha aldı.

Can kaybının 6bin 679'a çıktığı ülkede, vakalar ise 1496 artışla 44 bin 293 oldu.

Belçika'da 3 Mayıs'tan itibaren normalleşme sürecinin başlaması bekleniyor, karar bugün açıklanacak.

Yerel basın, ilk aşamada 4 Mayıs'tan itibaren sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla bazı mağazaların açılmasına izin verileceğini bildiriyor. Toplu taşımada maskenin zorunlu olacağı sürecin hemen ardından genel bir değerlendirme yapılacak. Bu süreçte yaklaşık 700 bin kişinin işe dönmesi hedefleniyor.

13.05 : Günlerdir günlük can kaybının 100'ün altında gerçekleştiği İran'da, yeni veriler açıklandı.

Tahran yönetimi, Covid-19'un bir günde 93 can daha aldığını ve ölü sayısının 5 bin 574'e çıktığını duyurdu.



İlk vakanın Şubat ayında görüldüğü İran'da son 24 saatte 1168 test daha pozitif sonuç verdi, corona virüse yakalananların sayısı 88 bin 194'e ulaştı.

13.00 : Güney Kore'de 16 Mart'tan bu yana ilk kez son 24 saatte corona virüs sonucu hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede 24 saatte sadece altı yeni virüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 10 bin 708'e yükseldi.

Güney Kore'de corona virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 240 kişi yaşamını yitirdi, hastalıktan ölüm oranı yüzde 2,24.

Seul yönetimi salgınla mücadele sırasında sokağa çıkma kısıtlaması yöntemine başvurmamış; 'test, tespit, izolasyon' yöntemine yönelmişti.







İSPANYA'DA 33 GÜN SONRA YÜZ GÜLDÜREN RAKAM

12.40 : ABD'nin ardından vaka sayısında ikinci sırada yer alan İspanya'da, bir günde 367 ölüm kayıtlara geçti.

Can kaybının 22 bin 524'e çıktığı ülkede, son 24 saatte hayatını kaybedenler 22 Mart tarihinden bu yana en düşük sayı. İspanya'da 22 Mart'ta 288 Covid-19 hastası ölmüştü.

İspanya'daki vakalar ise son günlere göre ciddi bir artış gösterdi. Sağlık Bakanlığı'nın verileri, son 24 saatte 6 bin 740 testin pozitif çıktığını ve vaka sayısının 219 bin 764'e yükseldiğini duyurdu.

Günlük 6 bin 740 vaka, 4 Nisan'dan bu yana kayıtlara geçen en yüksek rakam.





FESTİVALDEN DÖNEMİYORLAR

12.10 : Corona virüs salgını dünyayı sarmadan iki haftalık rüya festival için Orta Amerika ülkesi Panama'ya gittiler.

Okyanus kıyısındaki cennet köşesinde kamplar kurdular ancak salgın Tribal Gathering adlı fesvivali de vurdu.

Festival için birçok ülkeden Panama'ya uçanlar ise, şimdi geri dönmeye çalışıyor. İngiliz The Guardian gazetesi, festivalin organizasyonunda çalışan 30 kadar İngiliz'in Orta Amerika ülkesinde kapana kısıldığını bildiriyor.

Gönüllü olarak festivalin mutfak bölümünde çalışan Peter Grant, Britanya Büyükelçiliği tarafından destek görmediklerini ve aylarca Panama'da kalmaktan korktuklarını söylüyor:

Bizi otobüslerle Panama City'ye taşımayı teklif ettiler ancak karar vermemiz için yalnızca 12 saatimiz vardı. Zaten bize herhangi bir uçuş garantisi de vermediler. Havalimanına gitmeye karar verenler ise kuyrukta beklerken uçaklarını kaçırdı."



JOHNSON'IN NE ZAMAN GÖREVİNE DÖNECEĞİ BELLİ DEĞİL

11.45 : İngiliz Daily Telegraph gazetesi, corona virüse yakalanan ve bir dönem hastanede yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iyileştiğini ve Pazartesi günü görevine döneceğini yazdı.

BBC Siyaset Muhabiri Leila Nathoo ise Başbakanlık'ın net bir şekilde Johnson'ın görevine dönmesiyle ilgili olarak resmi bir takvim olmadığını vurguladığını aktardı.

İngiltere'de Johnson hastayken Başbakanlık görevine Dışişleri Bakanı Dominic Raab vekalet ediyor. Johnson son dönemde Raab'ın yanı sıra İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmeleri yaptı.

Ancak Başbakanlık sözcüleri bu görüşmelerde hükümetin çalışmalarının ele alınmadığını söyledi. Trump, Johnson'ın sesinin 'inanılmaz derecede iyi' geldiğini belirtmiş ve "Boris'in enerjisi muazzam" demişti.

10.40 : Rusya'da bir günde 5 bin 849 yeni vaka daha belirlendi. Bir önceki gün bu rakam 4 bin 774'tü.

10.30 : ABD'de bir günde 31 bin 900 testin daha pozitif sonuç vermesiyle vakalar 886 bini aştı. Bu rakam, yeryüzündeki vakaların yaklaşık üçte biri.

Salgının merkez üssünde son 24 saatte 2 bin 342 ölüm gerçekleşti ve can kayıpalrı 50 bini geçti.

10.20 : Uzun süre salgını kontrol altında tutmayan ancak son haftalarda birden yeni vakaların patlak verdiği Singapur'da, bir günde 897 teşhis daha konuldu.

Güney Asya'daki ada devletinde corona virüse yakalananların sayısı da 12 bin 75'e ulaştı.

Yalnızca 5.7 milyon insanın yaşadığı Singapur, Asya kıtasındaki vakalarda Çin, Hindistan ve Japonya'nın ardından dördüncü sırada.





04.10 : Corona virüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin'de, son bir gün içinde sadece altı yeni vaka tespit edildi. Bir önceki gün ise bu sayı 10 olarak kaydedilmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonu’nun verdiği bilgilere göre yeni vakalar ülkeye yurt dışından giriş yapanlarda tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 82 bin 804 kaydedilirken, şu ana dek 4 bin 632 kişi yaşamını yitirdi.

33.25 : ABD Başkanı Donald Trump, corona virüs tedavisi için deri altına dezenfektan enjekte etmenin işe yarayıp yaramayacağının araştırılmasını önerdi.

Beyaz Saray’da Perşembe akşamı düzenlenen basın toplantısında hükümete danışmanlık yapan bir uzman, dezenfektanların yeni tip corona virüsü kapı kolu gibi metal yüzeylerde hızla öldürdüğü bilgisini verdi.





Bunun üzerine Trump, "Bizim de böyle bir şey yapabilmemizin bir yolu var mı, (vücuda) enjekte etmek veya neredeyse temizlik yapmak... bunu incelemek ilginç olurdu" dedi.

Uzmanın, direkt güneş ışığına maruz kalan virüsün etkisini kısa sürede yitirdiğini söylemesi üzerine de Trump, tedavide ultraviyole ışınların veya çok güçlü ışınların kullanılabileceğine işaret ederek, bunun araştırabileceğini söyledi.

Trump'ın bu önerileri tıp dünyasında büyük tepki çekti.

ABD lideri, hükümetin yaptığı araştırmaya göre çamaşır suyunun tükürük ve diğer solunum yolu sıvılarındaki virüsü beş dakikada yok edebildiğini, izopropil alkolünse bunu çok daha hızlı yaptığını belirtti.

Trump bu bulgulara temkinli yaklaşılması gerektiğine dikkat çekerken, bu konuda daha çok araştırma yapılmasını önerdi.

01.30 : Temsilciler Meclisi dördüncü yardım paketini kabul etti

ABD Senatosu’nun ardından Temsilciler Meclisi de, korona krizinin aşılmasını hedefleyen dördüncü yardım paketini kabul etti. 500 milyar dolarlık yardım paketi, korona krizi nedeniyle zor durumda olan küçük ve orta ölçekli işletmelere destek sağlanmasını öngörüyor. Beşe karşı 388 oyla kabul edilen yardım paketinin hayata geçirilmesi için ABD Başkanı Donald Trump tarafından da imzalanması gerekiyor.