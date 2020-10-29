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29.10.2020 - 18:05 | | DHA

Son dakika: İspanya'da OHAL 6 ay daha uzatıldı

Gelen son dakika haberine göre; İspanya parlamentosu, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında olağanüstü hali (OHAL) 6 ay daha uzatan kararı onayladı.

Son dakika: İspanya'da OHAL 6 ay daha uzatıldı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi konuşmayı okudu! Dikkat çeken detayGelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde 'Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi' açılış programında konuştu.Halide Edip Adıvar'ın Sultanahmet Meydanı'ndan yaptığı konuşmayı okuyan Erdoğan sergi açılışında yaptığı konuşmada, 'Sergimizde yer alan eşyalar İstiklal harbi ve mücadelemizi yeniden canlandıracaktır. Çanakkale Savaşı'nın sembollerinden 57 alay sancağı bunlardan biridir' dedi.
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