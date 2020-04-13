Son dakika... Korkulan oluyor! Çin'de ikinci dalga salgın...

Yeryüzünde 210 ülke ve bölgeye yayılan corona virüs salgını bu sabah itibariyle 1 milyon 850 binden fazla insana bulaştı, 114 bini aşkın insanın ölümüne yol açtı. Vakaların 560 bininin tespit edildiği ABD, 22 bin can kaybıyla da ilk sırada yer alıyor.

RUSYA'DA YENİ REKOR

10.55 : Rusya'da vaka sayılarında rekor bir artış yaşandı. Moskova yönetimi, son bir günde 2 bin 558 testin pozitif sonuç verdiğini bildiriyor.

Corona virüse yakalananların 18 bin 328'e çıktığı Rusya'da, geçen hafta neredeyse her gün artış kaydedilen vakalarda Cuma günü kısmi bir düşüş görülmüş, Cumartesi günü ise 2 bin 186 pozitif test kayıtlara geçmişti.

Rusya'daki can kayıpları da 18 artışla 148 oldu. Ülkedeki salgının merkez üssü, bekleneceği gibi başkent Moskova.





GÜNEY KORE'DEN ABD'YE 600 BİN TEST KİTİ

09.45 : Corona virüs salgınını kontrol altına alan Güney Kore, ABD'ye 600 bin test kiti gönderiyor.

Seul yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine test kitlerini yarın yola çıkarıyor. Kitleri taşıyacak kargo uçağı, yarın yerel saatle 22.30'da havalanacak.

Güney Kore'de son 24 saatte 25 vaka belirlendi, üç can kaybı gerçekleşti.

DÜNYADA İLK 10

09.00 : ABD'de hafta sonu can kayıpları ve vakalarda düşüş görüldü. Pazar günü 1528 hasta yaşamını yitirdi, 27 bin test pozitif sonuç verdi.

Halihazırda dünyadaki vakaların dörtte birinden fazlasının görüldüğü ABD, hafta sonu ölü sayısında da İtalya'yı geçmişti.

Vakalarda ilk 10 ülke şu şekilde sıralanıyor:

ABD-560 bin

İspanya-166 bin

İtalya-156 bin

Fransa-132 bin

Almanya-127 bin

İngiltere-84 bin

Çin-82 bin

İran-71 bin

Türkiye-56 bin

Belçika-29 bin

07.15 : Dünyadaki en kapsamlı sokağa çıkma yasağını uzatan Hindistan, bazı imalat merkezlerinin 15 Nisan'da yeniden üretime geçmesini planlıyor.

Yaklaşık 1,4 milyar insanın yaşadığı Hindistan'da 24 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, geçen hafta Nisan ayı sonuna kadar uzatılmıştı.





DROGBA'NIN HASTANESİ CORONA VİRÜS HASTALARINA

04.20 : Bir dönem Galatasaray forması da giyen efsanevi futbolcu Didier Drogba, ülkesi Fildişi Sahili'nin en büyük kenti Abidjan'daki özel hastanesini corona virüs hastalarına tahsis etti.

Hastaneyi devletin hizmetine sunan Drogba'nın vakfına ait hastane, 2016'da hayatını kaybeden Fildişi Sahilli futbolcu Laurent Pokou'nun adını taşıyor.

Batı Afrika ülkesinde şimdiye kadar 574 vaka belirlendi, 5 can kaybı var.





ÇİN'DE ÜRKÜTEN ARTIŞ

03.35 : Corona virüsün dünyaya yayıldığı Çin, son haftalardaki en yüksek vakasını bildiriyor. 108 testin pozitif sonuç verdiği ülkede, altı hafta sonra ilk kez tespit edilen yeni vakalarda büyük artış oldu.

Pazar günü belirlenen vakalardan 98'i dış kaynaklı. Yeni vaka sayısındaki artışın büyük olması, seyahat önlemlerinin kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte ikinci dalga salgın olabileceği endişesini gündeme getirdi.

Salgının başladığı Wuhan kenti 11 haftalık karantinanın ardından geçen hafta dış dünyaya açıldı.

Çin'de Pazar günü yaşanan iki ölümle birlikte ülkede toplam can kaybı 3 bin 341'e yükseldi.





03.05 : Meksika'da son 24 saatte corona virüs kapanların sayısı 442 artışla 4 bin 661'e ulaştı. Latin Amerika ülkesindeki can kayıpları ise 23 yükseldi ve bugüne kadar yaşamını yitirenler 296 oldu.

Ancak resmi açıklamaya rağmen Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, geçen hafta 26 bin 500 insanın corona virüse yakalanmış olabileceğini söyledi.

00.00 : Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belli bir yaşın üzerindekilerin 2021’e kadar tecrit altında kalmaları gerekebileceğini söyledi.

Alman Bild gazetesine konuşan von der Leyen, "Aşı bulunana kadar ileri yaşta olanlarla teması mümkün olabildiğince kısıtlamalıyız" dedi. Aşının yıl sonuna kadar bulunmasının mümkün olabileceğini söyledi.

Birçok uzman corona virüs aşısının toplu olarak uygulanmasının bir yıl daha sürebileceğini söylüyor.

Von der Leyen, kişisel tecritin çok zor olduğunun farkında olduğunu ancak konunun 'ölüm ya da yaşam olduğunun' altını çizdi ve "Disiplinli ve sabırlı olmalıyız" dedi:

"Çocuklar ve gençler, ileri yaştaki ve kronik hastalığı bulunan insanlara göre daha önce hareket özgürlüğünü yeniden tadacak."