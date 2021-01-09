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09.01.2021 - 00:29 | | milliyet.com.tr

Son dakika... MSNBC o belgeyi ele geçirdi! Trump aleyhine suçlamalar...

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden bir an önce azledilmesi için hazırlanan metnin taslak maddeleri sızdırıldı. 6 Ocak'ta Trump'ın çağrısı üzerine başkent Washington'da toplanan kalabalığın daha sonra Kongre Binası'nı basması infiale yol açmış, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler'in bir kısmı da bir an önce kendisinin görevden azledilmesi gerektiğini savunmuştu. Beyaz Saray'dan jet hızıyla bir açıklama geldi. Cumhuriyetçi Senatör Murkowski Trump'a çağrıda bulunarak "Yeter artık, istifa et" dedi.

Son dakika... MSNBC o belgeyi ele geçirdi! Trump aleyhine suçlamalar...

NBC’nin eline geçen metinde, Trump’ın ciddi suçlara karıştığı ve halkı isyana teşvik ettiği suçlaması bulunuyor. 

Trump’ın, hukuksuz eylemlere yol açan olayları bilinçli bir şekilde körüklediği ve görev başında olduğu sürece tehdit olmayı sürdüreceği kaydedildi.

Taslak metin, Trump’ın halkı isyana teşvik suçundan yargılanması çağrısını yapıyor.

Metinde Trump'ın ABD'nin güvenliğini ve kurumlarını 'çok ciddi bir şekilde' tehlikeye attığı, demokratik sistemin bütünlüğünü bozduğu ve barışçıl bir görev devrine engel olduğu vurgulandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere tarafından ise, siyasi saiklerle, görevinin bitmesine 12 gün kalmış bir başkana karşı yürütülen bir azil sürecinin ülkeyi bölmekten başka bir işe yaramayacağı açıklaması yapıldı.

Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski de Trump'a istifa çağrısında bulundu.

Alaska Senatörü Murkowski, "İstifa etmesini ve artık gitmesini istiyorum. Yeterince zarar verdi" dedi.

PELOSİ: İKİNCİ AZİL DENEMESİ İÇİN SEÇENEKLERİMİZ VAR

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, vekillerin, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın olası ikinci kez azil girişiminde bulunabilmesi için "birkaç seçeneğe" sahip olduğunu söyledi.

Pelosi, Meclisin görevden alma konusundaki takvimine ilişkin gazetecilere şunları söyledi: "Görüşmemiz devam ediyor. Şimdiye kadar birkaç seçeneğimiz var."

ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısı üzerine başkent Washington'da toplanan kalabalık Kongre Binası'nı basmıştı. Çıkan olaylarda 5 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.

    Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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