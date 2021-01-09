Son dakika... MSNBC o belgeyi ele geçirdi! Trump aleyhine suçlamalar...

NBC’nin eline geçen metinde, Trump’ın ciddi suçlara karıştığı ve halkı isyana teşvik ettiği suçlaması bulunuyor.

Trump’ın, hukuksuz eylemlere yol açan olayları bilinçli bir şekilde körüklediği ve görev başında olduğu sürece tehdit olmayı sürdüreceği kaydedildi.

Taslak metin, Trump’ın halkı isyana teşvik suçundan yargılanması çağrısını yapıyor.

Metinde Trump'ın ABD'nin güvenliğini ve kurumlarını 'çok ciddi bir şekilde' tehlikeye attığı, demokratik sistemin bütünlüğünü bozduğu ve barışçıl bir görev devrine engel olduğu vurgulandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere tarafından ise, siyasi saiklerle, görevinin bitmesine 12 gün kalmış bir başkana karşı yürütülen bir azil sürecinin ülkeyi bölmekten başka bir işe yaramayacağı açıklaması yapıldı.

Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski de Trump'a istifa çağrısında bulundu.

Alaska Senatörü Murkowski, "İstifa etmesini ve artık gitmesini istiyorum. Yeterince zarar verdi" dedi.

PELOSİ: İKİNCİ AZİL DENEMESİ İÇİN SEÇENEKLERİMİZ VAR

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, vekillerin, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın olası ikinci kez azil girişiminde bulunabilmesi için "birkaç seçeneğe" sahip olduğunu söyledi.

Pelosi, Meclisin görevden alma konusundaki takvimine ilişkin gazetecilere şunları söyledi: "Görüşmemiz devam ediyor. Şimdiye kadar birkaç seçeneğimiz var."

ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısı üzerine başkent Washington'da toplanan kalabalık Kongre Binası'nı basmıştı. Çıkan olaylarda 5 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.